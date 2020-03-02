أحمد خالد صالح: أطبق نصيحة والدي..ولا علاقة لـ"الفتوة" بفيلم فريد شوقي

ميرنا وليد - بيروت - موهبته وحضوره الطاغي وأداؤه الواقعي البعيد عن أية فلسفة تجعلك تنفر منه، وتُذكرنا بأداء والده النجم الكبير الراحل ​خالد صالح​، ورغم أنه يتمنى أن يُحقق ولو الجزء الصغير مما حققه والده من نجومية ونجاح، إلا أنه لا يتمنى أن يضعه الجمهور في أية مقارنات معه، وفي الوقت نفسه يعيش الممثل ​أحمد خالد صالح​ حالة كبيرة من النشاط الفني ما بين السينما والدراما بمشاركته بخمسة أعمال خلال العام الجاري، فيعرض له حالياً مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" مع ​منة شلبي​ وآسر ياسين، وفي رمضان يُشارك في مسلسلي "الفتوة" و "سيف الله" فضلاً عن إنتظاره عرض فيلمي "العارف" و "شريط 6"..

أحمد خالد صالح يكشف لـ"الفن" نصائح والده وإعتماده على مدرسة الواقعية مثله، ويروي لنا بعض التفاصيل عن مشاريعه الجديدة، ورأيه في المنصات الإلكترونية، وحضوره القوي بعيدا عن الوساطة الفنية وسبب ظهوره كضيف شرف في عدة أعمال مؤخراً وتفاصيل كثيرة في اللقاء التالي معه:

في البداية.. نُرحب بك عبر موقع "الفن" ونود أن نسألك عما وصلك من أصداء حول دورك في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" الذي تشارك في بطولته إلى جانب منة شلبي وآسر ياسين ونخبة من النجوم؟

أهلاً بكم وأرحب بكل قراء الموقع، أما بخصوص المسلسل فأنا سعيد للغاية بالمشاركة فيه بدور "كريم" وكيل النيابة، وخصوصاً أنها شخصية جديدة علي فنياً، وأحببت أن أخوض التجربة وتحمست لها للغاية بعدما تم ترشيحي من المخرج محمد شاكر خضير، وهو مخرج مهم وأعماله لها طابع خاص يميزها عن غيرها، والحمدلله الأصداء إيجابية للغاية رغم عرض العمل على منصة إلكترونية غير مجانية، ولكن إهتمام الناس بالحديث عن المسلسل والغموض والتشويق الموجود فيه أمور أسعدتني للغاية.

وكيف تصف شخصية "كريم" وكيل النيابة الذي يُحقق بسلسلة غامضة من الجرائم بالإضافة لإفتقاده للحب في حياته وإهتمامه بإبنته أيضاً، كيف تعاملت مع هذا التناقض لإظهار جدية الشخصية من ناحية وشعورها وأحاسيسها من ناحية أخرى؟

شخصية "كريم" صعبة للغاية وأصف هذا الدور على أنه من أصعب أدواري، وخصوصاً مع التركيز على العامل النفسي للشخصية نفسها، فـ"كريم" وكيل نيابة يُحقق في جرائم غامضة يتم تنفيذها بالطريقة نفسها، وفي الوقت نفسه يتعامل مع طليقته المهملة ويخاف على إبنته ويضطر أن يأخذ إبنته لتعيش مع والدته المُسنة التي لا تتحمل ذلك، إضافة إلى أن أغلب وقته ضائع في العمل، وكل هذه الأمور كانت كفيلة أن تجعلني أظهر في العمل بجدية وأتعامل مع شخصية وكيل النيابة بحزم وشدة، مع إظهار مشاعر إفتقاد بعض الأشياء في حياتي في علاقتي بـ"ليلى" التي تجسد دورها منة شلبي، وكل هذه الأشياء كانت بتوجيهات من المخرج محمد شاكر خضير، الذي يتعامل بإحترافية شديدة للغاية وأنا سعيد بالتعاون معه.

مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" يعرض على منصة إلكترونية، فما رأيك في هذا التحدي الكبير الذي تقوم به المنصات الإلكترونية؟

فكرة المنصات الإلكترونية أمر جيد وخصوصاً مع إنتاج أعمال فنية هامة تطرح قضايا وأفكار مختلفة وبعيدة عن المألوف، وأهم شيء أنها كسرت حدود عدد الحلقات، فبعد أن كان الأمر مقتصراً على أن يكون المسلسل 30 حلقة إستطاعت المنصات الإلكترونية أن تقلب الآية، وخصوصاً أن مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" متكون من عشر حلقات فقط ويعرض بواقع حلقة كل اسبوع.

وكيف تصف حالة النشاط الفني الذي تعيشه حالياً خصوصاً بمشاركتك في رمضان المقبل بمسلسلي "سيف الله" و"الفتوة" وإنتظار عرض فيلمين سينمائيين لك خلال العام الجاري؟

سعيد للغاية بهذا النشاط الفني الذي أعيشه، ولا أنكر أن هناك ضغوطات كبيرة أعيشها بسبب قلة النوم وتصوير مسلسلي "الفتوة" و "سيف الله" في وقت واحد، ولكن هناك تراتيب بخصوص مواعيد تصوير العملين، وهذا لن يؤثر علي وخصوصاً أنني قبلت هذا التحدي من البداية، وأسعى أن يكون ظهوري بكل عمل فني أُشارك فيه مختلفاً عن غيره، وأتمنى نجاح هذه التجارب، وأنتظر بالفعل عرض فيلمي "العارف" مع الفنان ​احمد عز​ و "شريط 6".

وما رأيك في الضجة الكبيرة التي حدثت حول مسلسل "سيف الله" منذ بداية الإعلان عن تقديم عمل درامي عن شخصية القائد الإسلامي ​خالد بن الوليد​؟

أنا سعيد للغاية بالمشاركة في هذا العمل وأتوقع أن يُحقق ضجة أكبر في رمضان المقبل، وخصوصاً مع قلة الأعمال التاريخية والدينية في مصر خلال السنوات الأخيرة، وهذه الضجة التي رافقت الإعلان عن تقديم هذا المسلسل وراءها غياب الأعمال الدينية منذ فترة، لذا فأنا سعيد بأن أكون جزءاً ضمن هذا المشروع مع نخبة كبيرة من الفنانين من مصر ودول كثيرة.

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وماذا عن مسلسل "الفتوة" وتفاصيل دورك فيه؟

لا أستطيع الإفصاح عن أية تفاصيل تخص الدور، ولكنني أستطيع أن أقول لك إنه دور مختلف تماماً عما سبق وقدمته، ولا علاقة للعمل بالفيلم الذي قدمه النجم الكبير ​فريد شوقي​، ولكنه يناقش أوضاعاً مهمة وتفاصيل كثيرة بمصر خلال مئة عام، إذ يُبرز العلاقات الإنسانية بين الناس من داخل حي الجمالية، وأنا سعيد بالمشاركة في هذا العمل ودوري فيه جديد تماماً عما سبق وقدمته.

أنت واحد من القلائل الذين حققوا نجاحاً مع الجمهور من دون وساطة فنية وبدأت من مسرح الجامعة ومن ثم إنتقلت ما بين الأعمال الفنية بناء على موهبتك وحضورك الفني القوي بأي عمل؟

أشكرك على هذا الكلام، وأنا بالفعل عملت بنصيحة والدي بالإجتهاد والمثابرة من أجل تحقيق أحلامي، لذلك لم أضع موضوع الوساطة الفنية في حساباتي على الإطلاق، وبدايتي بالفعل كانت من خلال مسرح الجامعة، وخصوصاً بعد نصيحة والدي لي من قبل بأن أكون جاهزاً لأية فرصة من خلال العمل والإجتهاد من دون إنتظار أية وساطة أو إعتماد على إسمه وما شابه ذلك، والحمدلله سعيد بما حققته والقبول من الله، وخصوصا أن الناس هي من تقبل الفنان من عدمه وتشعر بصدق أدائه وموهبته بغض النظر عن أية حسابات أخرى.

ظهرت كضيف شرف في عدة أعمال فنية، فهل هذا بدافع الإنتشار؟

إطلاقاً.. لم أضع فكرة الإنتشار في حساباتي على الإطلاق، وخصوصا أنني إعتذرت عن أعمال كثيرة من قبل، ولكن فكرة ظهوري كضيف شرف كانت موفقة في كل الأعمال التي ظهرت بها سواء "تراب الماس" أو "قابيل" أو "الآنسة فرح"، فكلها أعمال مهمة وأدواري فيها كان لها وقع مهم في الأحداث والسياق.

توقع الجمهور إتجاهك لأدوار الشر بالتمثيل على غرار ما أحدثه والدك الفنان الراحل خالد صالح من ضجة حول تمكنه من أداء هذه الأدوار، فهل تسعى للسير على دربه في الأدوار؟

والدي رحمه الله، موهبة فنية كبيرة بإعتراف الجمهور والناس كلها، وأنا لا أستطيع أن أضع نفسي في مقارنة معه وأتمنى أن أُحقق ولو الجزء الصغير من نجاحه وما حققه بمشواره الفني، ولقد سبق وقدمت شخصية شريرة بمسلسل "أبو جبل" مع الممثل ​مصطفى شعبان​ وحقق هذا الدور نجاحاً كبيراً والأصداء كانت جيدة للغاية، ولكن ليست هناك نية لسلك هذه النوعية من الأدوار وحسب، إنما قبولي لأي دور يكون على أساس إختلافه وما أحتاج إليه من الأدوار من دون السير على وتيرة واحدة.

وفي النهاية.. تعتمد على مدرسة الإحساس في التمثيل من دون فلسفة في الأداء وهي المدرسة نفسها التي كان يتبعها والدك النجم الراحل خالد صالح، فهل هو من نصحك بذلك؟

بالطبع.. هو من نصحني بالقيام بذلك في الإعتماد على صدق إحساسي والتعامل بسهولة مع التمثيل، من دون أن أكون "أوفر" أي أن أبالغ أو أؤدي مشاهدي التمثيلية بفلسفة قد لا يتقبلها الجمهور، وأنا بطبعي أميل لمدرسة الواقعية في الأداء وأعتقد أن تعاوني مع مخرجين مهمين من خلال الأعمال الفنية التي شاركت فيها سهّل علي هذه المهمة للغاية في أدائي لكل الأدوار التي تقمصتها من قبل.