رانيا عيسى: هذا ما أزعجني في العودة.. ولا أوافق باميلا الكيك بتصاريحها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية ​رانيا عيسى​ بعدد كبير من المسلسلات اللبنانية، واليوم تحصد نجاح دورها في مسلسل "العودة"، الذي تؤدي فيه دور زوجة ​رودريغ سليمان​ التي تعاني من خيانته لها .

رانيا تقدم أحد أفضل أدوارها بطريقة جيدة جداً، لكنها ليست راضية عن مساحة الدور وكانت تتمنى أن تكون له مساحة أكبر.

أخبرينا عن أصداء الدور الجديد بـ "العودة"..

الأصداء جميلة، رغم أن الناس معتادة على مشاهدة الدراما اللبنانية على المحطات اللبنانية، ولكن لمسنا الأصداء الجميلة للعمل، والناس اشتاقت للمشاهدة بعد الظروف التي مررنا بها.

وكذلك سمعت أصداء جميلة عن دوري وشكلي وأدائي .

ما الذي تغير برانيا في هذا العمل؟

مساحة الدور ليست كبيرة ولكن مضمونه جميل، فهو ينفع أن يكون مسلسلاً بحد ذاته، عبر علاقة هذه المرأة مع زوجها المريض نفسياً. حزنت أن الخط الخاص بي ليس موسعاً، مشاهده جميلة وكتابته رائعة ولكن أكيد أزعجني موضوع أن مساحته قصيرة. ففي حياة هذه الشخصية مشاكل تحصل مع كل امرأة في المجتمع، وهي حقيقية وواقعية، وكله وارد حدوثه. وأنا و​إيلي السمعان​ إجتمعنا من قبل بأكثر من عمل، ولكن فصلنا هذا العمل عن كل الشخصيات التي قدمتها من قبل. فالشخصية عن امرأة فُرضت عليها ظروف صعبة، هي "جنى" امرأة من الطبقة الارستقراطية خائفة من فضيحة أهلها لها، بعد أن أصرّت على الزواج من شخص انتهازي و"مصلحجي" يهتم فقط لمصلحته الشخصية. وهي وبالرغم من أنها تظهر قوية ومستفزة، لكنها بالحقيقة ضعيفة، و"فجورها" مبطن وليس رخيصاً. كما سمعت أن هناك نضجاً في الأداء، وكل شيء كان ممتعاً.

الى أين ستصل شخصية "جنى"؟

الأحداث تُكشف تباعاً، وزوجها يُفضح حلقة بعد حلقة .

من هو القاتل في المسلسل؟

لست أنا. (ضاحكة)

شكيت بأن تكوني أنتِ..

(ضاحكة) هذه خبرية حصرية لك، لست أنا القاتلة.

الناس تحب مشاهدة المسلسلات الحماسية التي تحمل ألغازاً وتشويقاً، وليس فقط قصص حب وخيانة.

إيلي السمعان لا يسمح لأي ممثل بالمرور العادي، فهو يعيد لكل شخص وممثل المشهد مراراً وتكراراً.

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ماذا بعد هذا المسلسل؟

أحضّر لرمضان أيضاً مسلسل "أولاد آدم" لأول مرة مع المخرج الليث حجو، ولأول مرة أيضاً مع ماغي بو غصن ومع ​مكسيم خليل​، وسيكون الدور أيضاً جديداً وهو في البرلمان كنائبة قد تكون صالحة أو فاسدة. وانغرمت بالعمل مع الليث حجو.

هل ينقص الممثل اللبناني فقط إدارة جيدة وإنتاجاً وإخراجاً أقوى؟

طبعا مئة بالمئة، لم تأتِ لنا فرصة الظهور بالشكل المناسب، وأنا أقولها وأحزن منها، فأنا شخصيتي سهلة ولا أنظر إلى نجاح غيري بأسف أو حسد. هناك حظوظ تأتي للشخص. جهدي شخصي جداً لأظهر بصورة جيدة أمام المشاهد، فأنا لم أتلقَ الدعم المناسب لي ولا أعرف السبب، ولكني متفائلة حالياً.

من ستتابعين في ​شهر رمضان المقبل​؟

اولاً مسلسل "لا قبلك ولا بعدك" الذي سيعاد عرضه على الجديد بعد أن توقف. وسأتابع "أولاد آدم" لأن قصته رائعة. وسأشاهد "​دانتيل​" وأيضاً ​نادين نسيب نجيم​.

دائماً تتحدثين بالتصاريح الجميلة عن نادين نسيب نجيم و​سيرين عبد النور​ وكل زميلاتك الممثلات..

لا أملك بقلبي غيرة من أية ممثلة وأنا متصالحة مع نفسي، وأعرف كيف أختار الدور المناسب لي.

أتحدث عن نادين إيجابياً طبعاً لأني إيجابية وأحب كل زميلاتي، ولا وقت لي للنميمة.

هل توافقين ​باميلا الكيك​ على تصاريحها التي قالت فيها إن نادين نسيب نجيم ليست ممثلة ؟

لا أوافق باميلا، نادين ممثلة. لا أعرف من أي منطلق تحدثت باميلا ولكن نادين طبعاً ممثلة، ولا تنتظر شهادتي فلبنان والعالم العربي يعتبرانها الرقم واحد.