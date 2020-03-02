جورج الراسي عن علاقته بخطيب نادين الراسي:"لا أعرفه كثيراً"..وماذا قال عن سيف نبيل؟

ميرنا وليد - بيروت - لم يبخل ​جورج الراسي​ على الجمهور بأغانٍ ناجحة ومميزة، رغم الإنتاج المحدود، إذ أن أغانيه لا تشبه بعضها، يختارها بإتقان واحتراف، وهذا ما يظهر حسّه الفني وحبه وشغفه للغناء.

"وحدك انتي، انت الحب، مين قلك، انت الوجود، قلبي مات، روحي" وغيرها من الأعمال التي حفرت في ذاكرة الجمهور، وكانت معبرة عن قصصهم العاطفية.

موقع الخليج 365 كان له مقابلة شيقة مع الفنان اللبناني جورج الراسي.

أخبرنا عن أغنيتك الجديدة "خليها فبالك"..

الأغنية باللهجة المصرية، كلمات يوسف عطية وألحان صلاح الكردي، منذ زمن لم أطرح هذا النمط "الستايل"، صوّرتها على طريقة الفيديو كليب في لبنان بقيادة المخرج حميد مرعي.

هذه الأغنية كانت من المفترض أن تصدر منذ 3 أشهر، لكن حينها حصلت الثورة في لبنان وتم تأجيلها.

منذ فترة طرحت أغنية "عروستنا" برفقة شقيقتك الفنانة ​ساندرين الراسي​، برأيك هل لاقت النجاح الذي تستحقه؟

الأغنية مخصصة لحفلات الزفاف، وليست للحفلات العامة، تُتطلب مني في الأعراس.

ما هو تقييمك لساندرين كفنانة؟

أتوقع لها النجاح وهناك مشوار طويل أمامها.

عندما بدأت مسيرتك الفنية أخذت أغانيك صدى قوياً، ومن ثم ابتعدت لفترة، وعدت من جديد أيضاً بأغانٍ جميلة، هل تعتبر نفسك اليوم أقوى من قبل من ناحية الانتشار؟

الفن "طلوع ونزول"، كان الفنانون من قبل قلة، وكان الفن أسمى وله قيمة أكثر، اليوم أصبحنا كثر على الساحة، وأنا أعتبر نفسي بعيداً عن الضجة جميعها، وأجلس جانباً بين أن أظهر وأن لا أظهر.

أنت في المجال منذ وقت طويل، نلاحط أنك مقلّ بأعمالك ولم تصل سريعاً إلى الصفوف الأولى، في ما هناك فنانون تكون مسيرتهم الفنية قصيرة ونراهم يصلون سريعاً..

أنا لدي جمهور في العالم العربي أيضاً وأكثر من لبنان، لأنهم هناك يعملون قيمة لفني أكثر من هنا، نحن أصبحنا لا نسمع..

ما سبب ذلك؟

اللبنانيون دخل عليهم عدة لهجات، العراقي والمغربي والسوري مع احترامي للجميع، أحب جميع اللهجات..

لماذا لا تطرح أغانٍ بهذه اللهجات وتلتحق بالموجة؟

لما لا، الفن جميل، أنا غنيت المصري، من الممكن في المرحلة المقبلة ان أغني بالعراقي، والمغربي، لكن أيضاً هناك مشكلة في الانتاج.

ما الأغاني التي تسمعها في هذه الفترة؟

أنا أسمع الجميع، هناك العراقي جميل، أقصد أغاني الفنان العراقي ​سيف نبيل​.

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لننتقل إلى حياتك الخاصة.. نلاحظ دائماً على صفحتك الخاصة صورك مع ابنك جو..

ابني جو هو حياتي كلها..

تلتقي مع زوجتك السابقة عارضة الأزياء جويل حاتم؟

نعم بالتأكيد نحن على وفاق وصديقان.

هل من الممكن أن تعودا لبعضكما؟

لا احب أن أتحدث في هذا الموضوع بالإعلام من أجل إبني.

كيف هي علاقتك مع شقيقتك الممثلة ​نادين الراسي​؟

تجمعني بها علاقة ممتازة.

أعلنت منذ فترة خطوبتها.كيف تصف علاقتك مع خطيبها، ومع طليقها الممثل ​جيسكار أبي نادر​؟

لا أعرف خطيبها كثيراً، أنا لا أتدخل بهذه الأمور، أما جيسكار فتجمعني به علاقة ممتازة، إنه أب أولاد أختي.

كم ترى أنك ضمن عائلة متماسكة اليوم أكثر من قبل؟

نحن دائماً متماسكون، لكن المشكلة أن كل فرد فينا بميل، لديه عمله وحياته، لكن عندما يحصل شيء مع أحد بيننا، الكل يلتف حول بعضه.

ما هو موقفك من الثورة؟

أنا مع الثورة لكن ليست بهذه الطريقة، أنا مع لبنان جديد وحدوث التغيير.

ما الذي ينقصها؟

ينقصها تنظيم أكثر، ونلاحظ أنها أصبحت مسيّسة، لقد شاركت فيها بالبداية، لكن أصبحت الثورة تضيع، اليوم شُكلت حكومة جديدة، لنرى ما بوسعها أن تفعل، لنعطها فرصة، واذا لم تنجح نعود حينها للثورة.

مع شعار "كلن يعني كلن" ؟

طبعا مع هذا الشعار، لكن المشكلة إذا استقالوا جميعهم من سيحكم البلد وإلى أين التوجه.