موجز "الفن"- فتاة مكة تثير غضب السعوديين ومعتصم النهار يستفز أحمد فهمي

ميرنا وليد - بيروت - فتاة مكة تثير غضب السعوديين ومعتصم النهار يستفز أحمد فهمي موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية نادين نسيب نجيم أجمل ممثلة لبنانية بحسب إستفتاء "الفن" إستفتاء "الفن": هل أنتم مع قرار هاني شاكر في منع مطربي المهرجانات من الغناء؟ سلاف فواخرجي مع دريد لحام :"بس كنت ناطرة إنو تجمعني معه بيوم الكاميرا"-بالفيديو دانا حلبي تحدد موعد زفافها .. والدعوة عامة أحمد فهمي يفتح النار على معتصم النهار قرار بإلقاء القبض على أصايل صاحبة فيديو "فتاة مكة" Copyright : ElFann.com

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