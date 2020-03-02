الأمير فيليب تخلى عن ألقابه الملكية في أسرته من أجل الملكة إليزابيث.. فلماذا بقي أميراً ولا يصبح ملكاً؟

ميرنا وليد - بيروت - منذ عام 1953، صعدت إليزابيث إلى العرش لتصبح ​الملكة إليزابيث​ الثانية، بينما بقي زوجها​الأمير فيليب​أميرًا.

فيليب هو ابن الأمير اليوناني آندرو والأميرة أليس أميرة بيتينبرغ في الدنمارك، لكنه تخلى عن كل ألقابه اليونانية والدنماركية الملكية واكتفى بلقب مونتباتن الذي أخذه من عائلة والدته، وإعتمد الأمير فيليب الطائفة الإنجيلية كدين وأصبح من الرعايا البريطانيين.

لماذا لا يصبحالأمير فيليبملكاً؟

الجواب موجود في القانون البرلماني البريطاني، الذي يحدد من سيكون التالي للعرش وأيضًا اللقب الذي سيحصل عليه زوجه أو زوجته.

في ما يتعلق بقوانين وراثة العرش، لا ينظر القانون إلا إلى رابط الدم، أما في ما يتعلق بأزواج :وزوجات الملوك والملكات، فإن هذا القانون يعامل الرجال والنساء بشكل مختلف.

-عندما يتزوج رجل في السلالة الملكية: زوجته تأخذ اللقب الانثوي المشتق من لقبه مثلا عندما تزوّج الأمير ويليام ​كيت ميدلتون​ وأصبح دوق كامبريدج ، أصبحت كيت دوقة كامبريدج.

-عندما تتزوج امرأة من سلالة الدم الملكية: لا يحق لزوجها أن يأخذ اللقب الذكوري المشتق من لقبها لهذا السبب ظل زوج الأميرة أوجيني، جاك بروكسبانك ، "السيد جاك بروكسبانك "عندما تزوجا في تشرين الأول/أكتوبر عام 2018.



ألقاب حصل عليهاالأمير فيليب

عندما تزوج الأمير فيليب الملكة في عام 1947، حصل على ثلاثة ألقاب أخرى هي:

.دوق ادنبرة

.بارون غرينتش

.ايرل مريونيث

وفي عام 1957، جعلته الملكة إليزابيث أميرًا رسميًا للمملكة المتحدة، وقد جعلته رسميًا في "خطاب براءة".

هل هناك صلة قرابة بين الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب؟

هناك قرابة بعيدة تجمع بين الملكة إليزابيث والأمير فيليب، إنّهما أبناء عمومة من الدرجة الثالثة من خلال الملكة فيكتوريا، ومن الدرجة الثانية من خلال الملك كريستيان التاسع ملك الدنمارك.

وقد ولدت كل من والدة فيليب وجدته في قلعة ويندسور.

وتجدر الإشارة إلى أن التعارف بين إليزابيث وفيليب كان مرتباً من قبل اللورد مونتباتن، خال الأمير فيليب عام 1939، وذلك حين كانت الأسرة الملكية في جولة في الكلية البحرية الملكية وكانت إليزابيث بعمر الـ13 سنة، وكان فيليب أمير اليونان والدنمارك حينها في الـ18 من عمره، وكان يؤدي الخدمة في البحرية الملكية البريطانية.

وتقدَّم فيليب لخطبة إليزابيث عام 1946، وتزوّجا في 20 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1947.

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من هم أولاد الملكة إليزابيث والأمير فيليب؟

للملكة و الأمير فيليب أربعة أولاد:

تشارلز - أمير ويلز -مواليد عام 1948

الأميرة آن - مواليد عام 1950

أندرو - دوق يورك - مواليد عام 1960

إدوارد - إيرل ويسيكس - مواليد عام 1964.

كم عدد أحفاد الملكة إليزابيث والأمير فيليب؟

لدى الملكة إليزابيث و الأمير فيليب ثمانية أحفاد:

الأمير ويليام إبن ​الأمير تشارلز​ والراحلة ​ليدي ديانا​

​الأمير هاري​ إبن الأمير تشارلز والراحلة ليدي ديانا

بيتر فيليبس وزارا فيليبس ابنة الأميرة آن من زواجها الأول من الكابتن مارك فيليبس

الأميرة بياتريس أميرة يورك وهي ابنة الأمير آندرو، دوق يورك ووالدتها هي سارة فيرغسون دوقة يورك.

الأميرة أوجيني الابنة الأصغر سناً للأمير أندرو دوق يورك وسارة دوقة يورك.

ليدي لويز وندسور وهي الابنة الوحيدة للأمير إدوارد، إيرل ويسكيس وصوفي، كونتيسة ويسكيس

جيمس- الفيكونت سيفيرن الطفل الثاني والابن الوحيد للأمير إدوارد



أولاد أحفاد الملكة إليزابيث والأمير فيليبهم 6 :

الأمير جورج، الأميرة شارلوت، الأمير لويس أولاد وليام الأمير ويليام وكايت ميدلتون

أريشي ماونت باتن وندسور، إبن الأمير هاري وميغان وماركل

إيسلا فيليبس ، سافانا فيليبس ابنتا بيتر وأوتومن فيليبس

تجدر الإشارة إلى أن الأمير فيليب تقاعد عن أداء واجباته الملكية يوم الأربعاء 2 آب/أغسطس 2017، بعد أن بلغ عامه السادس والتسعين، وشارك في ذلك اليوم في آخر فعالية رسمية له.