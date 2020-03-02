ميرنا وليد - بيروت - نقدم لكم هذا الأسبوع، حلقة جديدة من برنامج توب 10 الفن، رصدنا من خلالها الأغنيات التي تنال أعلى نسبة من المشاهدات على يوتيوب والـ LiveStreaming والإستماع على التطبيقات الموسيقية والطلب على الإذاعات والتلفزيون، منها ​عمرو دياب​ "جميلة"، "سقف" ​رامي جمال​، ​أصيل هميم​ "إنت السعادة"، "أرجوك" بلقيس، "في الأحلام" ​لطيفة​، و​ديانا حداد​ "ما حدا يحسّ بالعاشق" و"فوك القمة" سيف نبيل.

وتستمرّ أغنيات أخرى في المنافسة على المراتب العشر، ومن بينها أغنية الفنان اللبناني ​زياد برجي​ "​أنا وياك​"، أغنية الفنان اللبناني راغب علامة الخليجية "كان غيرك أشطر"، "قلبي ​يا قلبي​" ​نانسي عجرم​، كما تسجل الفنانة ​نوال الزغبي​ دخولاً جديداً على المراتب العشر من خلال أغنيتها الجديدة "​القوية​".

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- نوال الزغبي مفاجأة التوب تن بهذه المرتبة .. وزياد برجي في الصدارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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