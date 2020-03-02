مايك ماسي يكشف تفاصيل "طراطور"..وما علاقة الكبيس؟

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنّان ​مايك ماسي​ آخر عملٍ له "طراطور"- TaraTour بالأجنبيّة، وهو عبارة عن 10 أغانٍ مسجّلة ومصوّرة من حفلات حيّة. ويلعب فيها مايك ماسي على كلمة Tour أي جولة فنّية، وطراطور، أي النكهة اللبنانية لأغانيه. وقد علم موقع الخليج 365 حصريّاً أنّ الإصدارات الـ "طراطوريّة " لماسي لم تنتهِ بعد.

"فما الطراطور من دون الكبيس؟" لذلك، فقد قرّر مايك ماسي إطلاق 5 أغانٍ إضافيّة وفيديو مصوّر ضمن سلسة "طراطور إكسترا" TaraTour Extra في 29 فبراير/شباط عام 2020، الذي يصادف يوم "كبيس" ويُسمى كذلك لأنه يصادف كل أربع السنين أن يأتي شهر شباط/فبراير بـ 29 يوماً.

TaraTour Extra

ويقول عنه مايك: "طراطور إكسترا يخبئ عدّة مفاجآت، منها اقتباس أغنية Sympathique الشهيرة لـ Pink Martini باللغة العربيّة من كتابة الشاعر نامي مخيبر.

كما يحوي "طراطور إكسترا" على ديو مع الفنّانة الفرنسيّة اللبنانيّة الأصل كريس نمّور، والفنان اللبناني الشاب موريس مزهر".

ويتابع في لقاء خاص مع الفن: "صراحة في البداية لاحظت عالمياً أن كل الفنانين يسمون ألبوماتهم بطريقة تنتهي بـ tour نسبة للجولات الغنائية التي يقومون بها ، فبحثت على أكثر من اسم ينتهي بها ألبومي، وبعد أن اتصلت بإثنين من أصدقائي الفنانين، وطلبت مساعدتهما باختيار اسم ينتهي بـ "تور"، والاثنان وبطريقة منفصلة قالوا لي "طراطور" (وهي صلصة لبنانية تستعمل للطعام ويوضع معها عادة الكبيس) أعجبني جداً، وقررت فعلاً أن أسميه كذلك، وخصوصاً أنني أقوم بجولاتي أكثر في الخارج، وكنت غائباً عن العالم العربي وأريد الآن أن أعود بجولاتي هنا".

ويضيف: "فريق العمل معي دائماً لديه إبداعات وأفكار عدة، فقررنا أن نقدم 5 أغان بألبوم اسمه "طراطور اكسترا"، فقالت صديقتي سيلين بما إن هذا العام كبيس اصدر الالبوم في 29 من الشهر الحالي "بصير طراطور اكسترا مع كبيس"، وأنا أحب الافكار المجنونة جداً لأنها تشبهني.

وأردت أيضاً أن أصدر ألبوماً يجمع أعمالاً كثيرة لي، قدمتها في السنوات الماضية وأحرص أن يشاهد الناس عروضي على المسرح من خلال هذا الالبوم".

"طراطور" هي صلصة لبنانية منكّهة بالموسيقى العالمية، ومزيّنة بشذا البحر الأبيض المتوسط، جاهزة للتجول في جميع أنحاء العالم. تجمع مكوّناتها عدداً من الموسيقيين الأوروبيين والشرق أوسطيين، مصحوبة بزخارف صوتية مشرقيّة. "طراطور" هي ثمرة سبعة عشر عاماً من مسيرة الفنان والمغني والكاتب والملحّن مايك ماسي.