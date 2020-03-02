ميرنا وليد - بيروت - تستعد الفنانة اللبنانية ​ماريتا الحلاني​ لإطلاق أغنيتها المصورة الجديدة، والتي هي من كلمات وألحان رامي الشافعي وتوزيع عمر صباغ، والكليب من إخراج ​ليال راجحة​.

وخلال تواجدنا في كواليس التصوير، كان لنا لقاء مع ماريتا التي حدثتنا عن الأغنية، مشيرة إلى أن موضوعها يعني لها كثيراً، وأنها عملت عليها من كل قلبها، كما كان لنا حديث معها عن أجواء تعاملها مع المخرجة ليال راجحة للمرة الأولى.

وأيضاً أجرينا لقاء مع ليال، التي تحدثت عن التعاون مع ماريتا، وفكرة الكليب.

لمعرفة ما قالته كل من ماريتا وليال تابعوا الفيديو المرفق.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- ماريتا الحلاني تحاول تخطي فراق حبيبها..وهذا ما قررته ليال راجحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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