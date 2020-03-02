أيمن رضا إتّهم اللبنانيين بالعنصرية فهل هي "قلوب مليانة"؟

ميرنا وليد - بيروت - بشكل مفاجئ، شنّ الممثل السوري ​أيمن رضا​ هجوماً على اللبنانيين كشركات إنتاج وفنيين معتبراً أنهم يتعاملون مع الممثلين السوريين بفوقية، وقال إن الممثلين السوريين هم سبب نجاح الدراما اللبنانية، وذلك في تصريحات أثارت جدلاً واسعاً.

وشنّ هجوماً على بعض اللبنانيين قائلاً: "بعض اللبنانيين لا يحترموننا وينظرون للسوريين نظرة فوقية".

فهل نسي أيمن رضا أن المسلسلات في الفترة الاخيرة، أصبحت تستقبل نجوماً من لبنان وسوريا وعدد كبير من البلدان، بحسب ما الجمهور ينجذب ويحب؟ وهل نجومية الممثلين السوريين تقل عن اللبنانيين؟ بالحقيقة لا. وهل سنبقى بهذه العنصرية نتحدث عن سوري ولبناني ومصري، في الوقت الذي وصل العالم به الى المريخ؟ أم أن عدم طلب المنتجين اللبنانيين لأيمن رضا للدراما هو سبب هذا الهجوم؟

ولفت رضا إلى أن سبب غيابه عن الدراما العربية المشتركة، يعود إلى عدم وجود علاقات تربطه بمنتجين لبنانيين وخليجيين، معتبراً أن مشاركة الفنانين السوريين في هذه الدراما تعود إلى العلاقات التي تربطهم بالمنتجين.

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