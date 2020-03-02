إيميه صياح محبوبة الشاشة.. وهؤلاء خلف شهرتها

ميرنا وليد - بيروت - ولدت​إيميه صياح​يوم 4 أيار/مايو عام 1987 في مدينة بيبلوس - جبيل، وهي ممثلة ومقدمة برامج.

ترعرت في عائلة مؤلفة من والديها وشقيقتها ريتا وشقيقها إيلي، إسمها فرنسي وباللغة العربية يعني محبوبة، عاشت بأجواء الصحافة منذ الصغر، فهي حفيدة خليل صياح، الذي كان له الفضل في إدخال الكتب إلى مدينة جبيل، وابنة الصحافي ​إبراهيم صياح​.

بدأت العمل الإعلامي بمراسلة الصحف في عامها الثاني عشر، ودفعها شغفها في الإعلام الى التخصّص أكاديمياً ونالت شهادة دراسات عليا في الإعلام، وشهادة فنون التواصل من الجامعة اللبنانية الأميركية.

ظهور إيميه صياح على الشاشة

بعد ظهورها على الشاشة لفتت الأنظار بجمالها وأناقتها، فعرضت عليها الكاتبة اللبنانية ​منى طايع​ دور بطولة مسلسل "و​أشرقت الشمس​" إلى جانب الممثل اللبناني ​يوسف الخال​ إخراج ​شارل شلالا​، الذي عرض على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال. قدمت العديد من الحفلات والمهرجانات العربية، وأصبحت بعدها وجهاً إعلانياً للكثير من الماركات والحملات الإعلانية. وفي عام 2014 استحقت إيميه صياح جائزة ظاهرة العام من ​الموريكس دور​.

عام 2016 عادت لتشارك زميلها يوسف الخال في بطولة المسلسل العربي المشترك "سوا"، من تأليف رينيه فرانكوديس، إخراج شارل شلالا، في بولندا وفي العام نفسه قدمت حفل إنتخاب ملكة جمال لبنان على شاشتي LBCI وLDC.

أعمال إيميه صياح

شاركتإيميه صياحفي مسلسل "وأشرقت الشمس" بدور شخصية "​جلنار​" عام 2013 ، وقد عرض على ​شاشة LBCI​ وهو من إخراج شارل شلالا.

وأدّّت شخصية تارا في مسلسل "سوا"، الذي عرض على المحطة نفسها عام 2016، من إخراج شارل شلال.

وتوسّعت شهرتها لتطال أعمالاً تعرض على محطات عربية منها تلفزيون "أبو ظبي"، من خلال مسلسل "​أوركيديا​" بشخصية "رملة بنت الأكثم"، والذي عرض عام 2017 ومن إخراج ​حاتم علي​. وشاركت أيضاً في مسلسل "حب" (خماسية شهر عسل) بشخصية "نور"، وعرض عام 2018 على محطة "بي إن" دراما وقناة الجديد، من إخراج ​فيليب أسمر​.

وخاضتإيميه صياحآخر تجاربها التلفزيونية من خلال شخصية "منتورة" في مسلسل "​ثورة الفلاحين​" عام 2019، وهو من تأليف ​كلوديا مرشيليان​ وإخراج فيليب أسمر، وشارك في بطولته ​باسم مغنية​، ورد الخال، ​تقلا شمعون​، ​فادي إبراهيم​، وسام حنا، ​كارلوس عازار​، وسارة أبي كنعان، وآخرون.

ولم تقتصر خبرة إيميه في مجال الشاشة الصغيرة، بل خاضت أيضاً تجربة السينما، من خلال فيلم "زفافيان" إلى جانب الممثل اللبناني كارلوس عازار عام 2017.

إيميه صياح وتقديم البرامج

عام 2009، بدأت مشوارها في تقديم البرامج بتشجيع من والدها الصحفي إبراهيم صياح، عندما إنتسبت الى محطة "إم تي في" اللبنانية، وقدمت عدة برامج منوعة حتى سنة 2013 تولّت فيها تقديم العديد من الحلقات الخاصة والمهرجانات ونشرة الأحوال الجوية ضمن نشرة الأخبار، وبرنامج [email protected] الشبابي.وتلقت عرضاً ضخماً في شباط/ فبراير عام 2014، إذ تعاقدت على تقديم حلقات البث المباشر من برنامج "​أحلى صوت​ The Voice" عبر شاشة MBC بالموسم الثاني والثالث عام 2014 و2015 ، بالإضافة إلى أنها قدّمت برنامج "ذا فويس كيدز" الموسم الأول عام 2016. أما آخر برنامح قدمته فكان "الزمن الجميل" وهو خاص بالهواة، وشارك في لجنة تحكيمه ​أنغام​ و​مروان خوري​ وأسماء لمنور، وعرض على قناة أبو ظبي.

حياةإيميه صياحالشخصية

تزوجتإيميه صياحفي الخامس من أيلول /سبتمبر عام 2014 من الشاب اللبناني فريد النجار، بعد مرور فترة طويلة على تعارفهما في الجامعة، عندما كانت تدرس الصحافة وهو الهندسة المدنية. وبعد خمسة أعوام رزقا بولد وبنت توأم " تيو شربل" و"كيلي ماريا"، يوم 12 كانون الثاني/يناير عام 2020.

فريد النجار لا يُحبّ الظهور في الإعلام، إلّا أنّه واحد من أبرز الداعمين لنشاطات زوجتهإيميه صياح، ورغم ضغوطات العمل إلا أنهما يُخصّصان وقتاً لبعضهما للقيام بنشاطات عديدة، منها رحلات استجمام خارج البلاد.

زواج إيميه وفريد كان بعيداً عن وسائل الإعلام، وكذلك سكنهما في مدينة جبيل، ويُفضّلان أن يُبعدا تفاصيل حياتهما الزوجية عن الإعلام