شاهد.. محمد رمضان يثير الجدل بكلمات اغنيته الجديدة: “أنا جني لما شافني قام جري”!

كتب امير فتحي في الاثنين 2 مارس 2020 01:40 صباحاً - طرح الفنان المصري محمد رمضان أغنيته الجديدة والتي تحمل عنوان “أنت جدع” عبر قناته الرسمية على اليوتيوب.

وقد اثارت كلمات الاغنية الجدل حيث يقول رمضان في احد مقاطعها: “أنا جني لما شافني قام جري.. قالوا عني جدع ومش بفتري” فيما يقول في مقطع اخر “أنا فاعل مش مفعول، أنت جدع.. أيوه جدع.. أنا جدع.. إنت جدع”.

أغنية “إنت جدع”، غناء محمد رمضان، كلمات البلدوزر والجنتل، من فريق إسلام الأبيض، وألحان وتوزيع إسلام الأبيض.