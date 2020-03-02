أغرب الأشياء التي اقتناها دونالد ترامب.. تعرفي عليها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كطبيعته الشخصية الجدلية التي شغلت العالم منذ ظهوره على الساحة، سواء في دنيا المال والاقتصاد أولا أو في دنيا السياسة لاحقا، فإن حياة الرئيس الأميركي الحالي، دونالد ترامب، تحظى هي الأخرى بكثير من الأسرار والكواليس المثيرة للجدل، والتي من أبرزها ميوله الشخصي لاقتناء بعض الأشياء الغريبة من وجهة نظر كثيرين.

ونستعرض في القائمة التالية أبرز وأغرب الأشياء التي قام ترامب باقتنائها على مر السنين:

استولى ترامب على نصف مبنى الإمباير ستيت الشهير في مدينة نيويورك مجانا، وذلك بعد أن قام مالكه الجديد الملياردير الياباني، هيديكي يوكوي، في العام 1994 بمنح نصف المبنى مجانا لترامب على أمل أن ينجح الأخير في استغلال القوانين لإلغاء عقد إيجار المبنى (الذي كان مبرما حتى 2076) ومن ثم تملك المبنى بأكمله.

يقال إن ترامب سرق شعار النبالة الخاص بشارته التعريفية من شعار مسجل في عام 1939 من قبل الدبلوماسي الأمريكي، جوزيف إدوارد ديفيز، حيث تبين أن الرئيس الأميركي أخذ هذا الشعار وسجله تجاريا باسمه ثم وضعه على البضائع، والفنادق ومنتجعات الغولف التابعة له.

يقال إن ترامب سبق له أن ظهر بشكل زائف عدة مرات على غلاف مجلة التايم الأمريكية العريقة، وهو ما سعى لإثباته وإظهاره، في حين ردت التايم بإنكارها الأمر.

يقال إن ترامب اشترى يختا فخما، كان يعد واحدا من أكبر اليخوت في العالم آنذاك (إذ كان يبلغ طوله 282 قدما أو 86 مترا)، من عم الصحفي السعودي الراحل، جمال خاشقجي، في العام 1987، وذلك مقابل مبلغ مالي قدر بحوالي 30 مليون دولار.

يقال إن ترامب تحصل على قصر فخم مساحته 10400 قدم مربع في بيفرلي هيلز عام 2008 دون أن يدفع أي شيء كجزء من صفقة، وباعه بعدها بعام مقابل 9.5 مليون دولار.

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سبق لترامب أن اشترى عزبة خاصة بنشاط الصيد والرماية شمال أبردين (أسكتلندا)، وكان يخطط لتوسعتها لتصبح منتجع غولف فاخرا مساحته 1500 فدان، لكن بعضا من السكان المحليين اعترضوا على الفكرة ورفضوها لأنها لم تعجبهم، ما دفع ترامب لإنشاء "جدران ترابية" على كلا جانبي منزل الزوجين ديفيد ومويرا ميلن، اللذين تصديا لخطط ترامب التوسعية، وحاول أن يحصل منهما على نصف تكلفة البناء.

يقال إن إحدى الجمعيات الخيرية التابعة لترامب اشترت لوحة مرسومة له مقابل 10 آلاف دولار، وذلك بعدما لم يتقدم أحد لشرائها كما كان يخطط، ثم خصم هذا المبلغ من مصاريف الجمعية.

يقال إن ترامب يستعين بأقلام ماركة شاربي للتوقيع على الأوامر التنفيذية ولوضع ملاحظاته على الخطابات التي يدلي بها، وذلك لأنه يحب تلك النوعية من الأقلام ولأنها لا تكلفه شيئا.

يقال إن ترامب يمتلك مزرعة ماعز في نيوجيرسي.

يقال إن ترامب له قطعة أرض من المستنقعات في فلوريدا، وأشارت صحيفة الغارديان إلى أن مساحتها تقدر بربع فدان وقد اشتراها ترامب عام 2015 مقابل دولار واحد.

يقال إن أحد الفنادق الدولية المملوكة لترامب تبيع منتجات أفكارها مستوحاة من شكل البيت الأبيض، وهو التصرف الذي تعرضت بسببه إدارة الفندق لانتقادات لاذعة العام الماضي.