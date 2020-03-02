سيرين عبد النور تدخل معركة على تويتر بسبب نادين نجيم

لم تتمالك الفنانة سيرين عبد النور نفسها أمام حديث إحدى المدونات على موقع تويتر، بعدما قالت لها الأخيرة: "بتعرفي أنو أسلوبك صار مفضوح وأي حدا بيسب نادين بحسابو بتصيري تحبيه وتدعميه وتعمليلو كوت تويت. الكل شايفك، صرتي تحبي عمر عشان بيسب نادين بحسابه، نادين عقدتك النفسية يا منافقة، عنجد بتخجلي وبتقرفي وإنسانة مريضة بشي اسمه نادين نجيم الله يشفيكي. الله يعين نادين شو بدها تتحمل لتتحمل".



لترد عليها سيرين عبد النور: "الله يعين نادين على وحدة متلك قليلة أدب ومخيلتها واسعة انتو ناس بدكن ترباية ما حداً غيركن بشوه صورة نادين بين زملائها ما تركين حداً من شركن ومحبتي مجانية مش عن مصلحة بعد ناقص تحللو محبتي كمان روحو عيشو حياتكن حاج بقى ناطريني على كل تويت وكل مقبلة لتحللوها ضد نادين".

طرحت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، أحدث أعمالها الفنية، كليب بعنوان "ليلة"، وذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، يوم 5 فبراير، بالتزامن مع عيد الحب في فبراير الجاري.

وحصد كليب "ليلة" لـ سيرين عبد النور، مليوناً و68 ألف مشاهدة، بعد يوم من طرحه على يوتيوب، وروجت "سيرين" للكليب عبر صفحاتها المختلفة على السوشيال ميديا.

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كليب "ليلة" لـ سيرين عبد النور، من كلمات: أحمد علي موسى، ألحان: شادي حسن، توزيع مويسقي: إيدمي جبر، ميكس وماستر: سليمان دامين، الإنتاج الموسيقي: جاد شويري، وإخراج: جاد شويري.

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