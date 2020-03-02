عادل إمام لـ"الخليج 365": أنا قاعد فى البيت وصحتى زى الفل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الزعيم عادل إمام الأخبار التى انتشرت مؤخرا بتدهور حالته الصحية ونقله إلى أحد المستشفيات قائلا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "إن هذا الكلام ليس له أى أساس من الصحة، وحاليا أنا فى منزلى وأتمتع بصحة جيدة وزى الفل، ولا أعانى من أى شىء ولم أدخل المستشفى". وأضاف الزعيم أنه قد أصيب مؤخرا بنزلة برد منعته من حضور تكريمه فى المهرجان الكاثوليكى للسينما مؤكدا: "والحمد لله خفيت".

وفي وقت سابق كشف المخرج رامى إمام عن الحالة الصحية لوالده عادل إمام بعد تردد أخبار عن تدهور صحته، بأنه يعانى من نزلة برد شديدة، وذلك خلال الكلمة التى ألقاها رامى عقب تسلم جائزة والده فى افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما فى دورته الـ 68، قائلا: "أنا سعيد جدا إنى موجود وسط ممثلين كبار، والحقيقة أستاذ عادل إمام عنده برد شديد جدا مش كورونا الحمد لله، وهو كان نفسه يكون موجود النهاردة وبيشكركوا على الحضور وبيشكر المركز الكاثوليكى على الجائزة".

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وكان ما ساهم في انتشار الشائعة هو حرص النجمة شيريهان على الدعاء له بالشفاء، في تغريدة نشرتها عبر حسابها بتويتر، وقالت "اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقمًا، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين، اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية، سلامتك 1000 مليون سلامه عادل إمام"، وهو ما جعل المتابعين تعتقد أنه يمر بأزمة صحية كبيرة.

ويلعب الزعيم خلال أحداث مسلسله القادم "فلانتينو" دور رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية ويدعى نور عبد المجيد فالنتينو، كما يواجه طوال حلقات العمل مشاكل وأزمات عديدة تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، أيضًا لا يتوقف الأمر عند ذلك وإنما يدخل فى قصص عاطفية كثيرة، حيث تتواصل الأحداث فى إطار تشويقى اجتماعي.