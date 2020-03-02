شكرا لقرائتكم خبر عن أوبرا وينفرى تشكر جمهورها "بعد سقوطها".. وتعلق: تحولت لمادة سخرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الإعلامية والمنتجة العالمية الأمريكية أوبرا وينفرى الشكر لكل من حاول الاطمئنان عليها بعد سقوطها على المسرح فى برنامجها "2020 Vision tour"، التى استضافت خلالها النجمة العالمية جينيفر لوبيز، حيث نشرت أوبرا مقطع فيديو من الكواليس برفقة جينيفر التى ظهرت بإطلالة أنيقة وشابة للغاية فى ملابس باللون الأصفر الزاهى، أذهلت أوبرا والعاملين على البرنامج والجمهور على حد سواء.



اوبرا

أوبرا نشرت صورة منذ قليل عبر حسابها على إنستجرام وهى تربط قدمها، وعلقت: "شكرا لكم جميعا على تمنياتكم الكريمة.. نعم انزلقت على المسرح، حتى تحولت إلى "ميم"، وهى الصور الساخرة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى".



أوبرا على إنستجرام

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وفى المقابل نشر موقع "usatoday" مقطع فيديو للحظة سقوط أوبرا وينفرى على المسرح، أثناء تقديم البرنامج، وهى اللحظات التى تداولها الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعى، ويقول تقرير الموقع الأمريكى: "بدأت جولة أوبرا وينفرى الصحية فى لوس أنجلوس بداية هشة.. وتعثرت الإعلامية البالغة من العمر 66 عامًا، فى ساحة المنتدى يوم السبت خلال "رؤية أوبرا 2020: حياتك تحت المجهر" بينما كانت تتحدث بمفارقة عن "التوازن".

وقالت وينفرى، قبل أن تفقد توازنها وتقع على خشبة المسرح: "هذا هو تعريفى لما يعنيه العافية بالنسبة لى.. العافية بالنسبة لى تعنى كل الأشياء فى حالة توازن.. والتوازن لا يعنى أن كل الأشياء متساوية أو فى سلام فى جميع الأوقات".

وأظهرت لقطات لوسائل التواصل الاجتماعى من الحاضرين أن وينفرى سقطت بقوة، وهبطت على يديها.. وأسرع مساعد مسرحى للمساعدة فى استضافة برنامج الحوارات حيث تحولت الصدمة بين الجمهور إلى تصفيق داعم"، فيما قالت وينفرى ساخرة: "أحذية خاطئة".

وبعد استعادة رباطة جأشها، تخلصت وينفرى من كعبها المزعج واختارت أن تسير حافية القدمين لفترة من الوقت قبل أن تتحول إلى خيار أكثر راحة، وقالت "شكراً جزيلاً لكم"، ثم استأنفت حديثها قبل أن تستهزئ بفرحها: "من الجيد أن نتحدث عن التوازن والسقوط".