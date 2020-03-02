تامر حسنى للسقا فى عيد ميلاده: كل سنة وانت صديق عمر وأرجل وأنضف القلوب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم تامر حسنى، أحمد السقا بمناسبة عيد ميلاده، والذى يحتفل به اليوم، حيث هنأ السقا العديد من الفنانين، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، بصور و"تغريدات" مختلفة.

تامر حسنى انضم للنجوم المهنئين للنجم أحمد السقا بعيد ميلاده، حيث نشر عبر حسابه على "تويتر" صورة تجمعهما، وعلق عليها قائلا: "كل سنة وانت صديق عمر وأرجل وأنضف القلوب ونجم الدنيا كلها وربنا يحفظك لأهل بيتك وكل اللى بيحبوك".

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تامر والسقا

تامر حسنى ظهر فى رمضان الماضى، بمسلسل "ولد الغلابة"، الذى لعب بطولته السقا، كضيف شرف، ولقى المشهد الذى قدمه نجاحا كبيرا، بينما شارك السقا فى مشهدين من فيلم "الفلوس"، للنجم تامر حسنى، وأيضا لفت الظهور انتباه الجمهور، ولاقى إعجابهم.

ويغيب أحمد السقا عن دراما رمضان المقبل بعدما قدم العام الماضى مسلسل "ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى، بينما ينشغل هذه الفترة بتصوير المشاهد الأخيرة من فيلمه الجديد "العنكبوت" المقرر طرحه في دور العرض بموسم عيد الفطر ويشاركه البطولة منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، زكى فطين عبد الوهاب، ويزو ومحمد ممدوح كضيف شرف وتأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.