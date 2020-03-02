شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الوديدى تشيد بتنظيم مهرجان دندرة للموسيقى والغناء فى قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت المطربة دينا الوديدي، مساء اليوم، حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء فى دورته الأولي علي مسرح قصر ثقافة بمحافظه قنا، بحضور كل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، واللواء أشرف الدواى محافظة قنا.

وقدمت دينا الوديدي أثناء الحفل عدد من أغنانيها متنوعة هما شد الحزام علي وسطك، بعد البيبان، يا عاشقين الغرام، ويلا يلا عين، والسيرة ، تدور وترجع، وطالب الجمهور من دينا بغناء أغنيه وأول ما حبك يسبيك تخاف.

وأشادت دينا الوديدي بتنظيم مثل هذه المهرجانات في محافظات الصعيد، وغيرها من محافظات الأقاليم، مؤكدة أن الفن والموسيقى هما ناشروا النور

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فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الأول بمحافظة قنا تنقلها قنوات التليفزيون المصري في بث مباشر، وتقام بمعبد دندرة، الجمعة والسبت بمعبد دندرة، وقصرثقافة قنا في الخامسة مساء يومي الأحد والاثنين، وبجامعة جنوب الوادي في الخامسة مساء يومي الثلاثاء والأربعاء

وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم أكدت إقامة فعاليات الدورة الأولى من مهرجان قنا للموسيقى والغناء بمعبد دندرة وقصر ثقافة قنا وجامعة جنوب الوادى، والذى يعد أول مهرجان ثقافى وفنى يقام فى المحافظة بدعم من الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثارومحافظ قنا وشباب جامعة جنوب الوادى.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن مهرجان دندرة للموسيقى يمثل شرياناً جديداً للقوة الناعمة فى صعيد مصر، ويأتى تجسيداً لإيمان الدولة بدور الإبداع فى بناء الانسان والمجتمع، وأنه يسعى لتحقيق العدالة الثقافية ونشر رايات التنوير بهدف إعادة تشكيل الوعى ومواجهة التعصب بكل صوره