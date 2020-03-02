فاروق حسني وزاهي حواس وإلهام شاهين في العرض الخاص لفيلم "رقصة لا تنسى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر الفنان والوزير الأسبق فاروق حسني والدكتور زاهي حواس والدكتورة مؤمنة كامل الأمين العام للهلال الأحمر المصرى السابق وشقيقة الراحل الدكتور عبد المنعم كامل رئيس الأوبرا الأسبق، الموسيقار هاني شنودة والنجوم إلهام شاهين وأحمد يحيى وهاني حسن والروائي أحمد العايدي وراقصة الباليه دكتورة ماجدة صالح وراقصة الباليه سحر حلمي هلالي والدكتور سمير غريب بالعرض الأول للفيلم الوثائقي "رقصة لا تنسى".
فيلم "رقصة لا تنسى" كتبه آدم مكيوي وأخرجه آدهم الصفتي وتم تصويره ومونتاجه على مدار 9 أشهر ويتناول الفيلم قصة حياة عبد المنعم كامل راقص الباليه ورئيس الأوبرا الأسبق الذي رحل عن عالمنا عام 2013 بعد صراع شرس مع المرض.
عبد المنعم كامل من جيل الرواد في الباليه حيث التحق بمعهد الباليه في الستينات وأصبح من أهم راقصي الباليه المصريين بل وقدم باليهات على أهم المسارح العالمية مع الباليرينا المصرية ماجدة صالح.
وبعد حريق الأوبرا انفرط عقد فرقة الباليه وسافر راقصوها حول العالم وعادوا في نهاية السبعينيات ليحيوا فنا كان قد تراجع كثيرًا.
عبر شهادات من كل من عاصر كامل في كل مراحله الفنية وصراعات وإنجازاته يتناول فيلم "رقصة لا تنسى" عصر كامل من الفن المصري الرفيع وكيف حفر هؤلاء الفنانون في الصخر حتى تظل الأوبرا منارة للفنون الرفيعة وشعلة لا تخمد.
الفيلم يضم شهادات من رفاق ورؤساء وعائلة وتلاميذ عبد المنعم كامل وهو لا يسرد سيرة شخصية فحسب بل يسرد سيرة فن الباليه في مصر.
ويتناول الفيلم أيضا معاناة الراحل مع المرض و إخراجه لأوبرا عايدة في الصين وظهوره في عدة أفلام من إخراج المخرج الراحل حسين كامل الذي أختاره بطلا لرواية نجيب محفوظ حب تحت المطر.
من ضمن ضيوف الفيلم وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم الباليرينا العالمية دكتورة ماجدة صالح فاروق حسني وزير الثقافية الأسبق الفنانات نيللي كريم وسحر حلمي هلالي ونادين والفنان أحمد يحيي الموسيقيين ناير ناجي وهاني شنودة وطارق شرارة ونادر عباسي.
عبر شهادات من كل من عاصر كامل في كل مراحله الفنية وصراعات وإنجازاته يتناول فيلم "رقصة لا تنسى" عصر كامل من الفن المصري الرفيع وكيف حفر هؤلاء الفنانون في الصخر حتى تظل الأوبرا منارة للفنون الرفيعة وشعلة لا تخمد.
الفيلم يضم شهادات من رفاق ورؤساء وعائلة وتلاميذ عبد المنعم كامل وهو لا يسرد سيرة شخصية فحسب بل يسرد سيرة فن الباليه في مصر.
ويتناول الفيلم أيضًا معاناة الراحل مع المرض وإخراجه لأوبرا عايدة في الصين وظهوره في عدة أفلام من إخراج المخرج الراحل حسين كامل الذي اختاره بطلا لرواية نجيب محفوظ حب تحت المطر.
من ضمن ضيوف الفيلم وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم الباليرينا العالمية دكتورة ماجدة صالح فاروق حسني وزير الثقافية الأسبق الفنانات نيللي كريم وسحر حلمي هلالي ونادين والفنان أحمد يحيي الموسيقيين ناير ناجي وهاني شنودة و طارق شرارة ونادر عباسي.
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