شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس عبدالدايم: مهرجان دندرة ينقل الثراء والتنوع الإبداعى إلى أبناء الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‎شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف الداودى محافظ قنا الليلة الثالثة من فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الأول والتى أقيمت بقصر ثقافة قنا بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

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‎وخلال الحفل عبرت وزير الثقافة عن سعادتها بالنجاح الجماهيري الكبير الذي شهده المهرجان خلال ثلاثة ليال تفاعلت خلالها حشود الجمهور من مختلف الشرائح العمرية مع ضيوفه من النجوم ما يؤكد قدرة الفنون الراقية على جذب الانتباه، وأضافت أن الفعاليات تنقل ملامح من الثراء والتنوع الابداعى المصرى فى الساحة الثقافية لأبناء وأهالى الصعيد، مؤكدة استحداث مجموعة من المهرجانات تقام بمختلف المحافظات لنشر التنوير واعادة تشكيل الوعى والوجدان.

‎وكانت الليلة الثالثة من مهرجان دندرة قد أحياها كل من عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وقدمت مجموعة شهيرة من الألحان الشرقية والأعمال الغربية التى اعيد صياغتها لتناسب آلتها الخاصة بعدها تغنت دينا الوديدى بمزيج فنى مبتكر يجمع المؤلفات التراثية بالموسيقى الحديثة ورددها معها الحضور خاصة الشباب.