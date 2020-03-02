شكرا لقرائتكم خبر عن بداية جيدة لـ فيلم الرعب The Invisible Man بـ دور العرض الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسير فيلم الرعب The Invisible Man على التوقعات، حيث حقق 9 مليون و 800 ألف دولار في افتتاحية العمل، منذ يوم الجمعة 28 فبراير الماضى، ومن المتوقع أن تصل إيراداته إلى 26 مليون دولار أمريكى مع نهاية الأسبوع الجارى، العمل من إنتاج شركتى Universal ، و Blumhouse، العمل طرح بـ 3610 دار عرض أمريكية، على أن يصل إلى باقى دور العرض حول العالم في خلال الشهر الجارى.

فيلم The Invisible Manمن إخراج وتأليف لي وينيل، كما أن العمل مقتبس من رواية المؤلف H.G. Wells.

فيلم The Invisible Man من بطولة إليزابيث موس، أوليفر جاكسون كوهين، ألديس هودج، ستورم ريد، هارييت داير، أمالي جولدن، سام سميث، بنديكت هاردي، زارا مايكلز، أنتوني براندون وونج، بيانكا بومبونيو.

يدور فيلم الرعب الجديد حول سيسيليا، التي تتلقى خبر انتحارحبيبها السابق، ومن بعدها بدأت في إعادة بناء حياتها للأفضل، ومع ذلك، فإن شعورها بالواقع موضع تساؤل عندما تبدأ في الشك في أن حبيبها المتوفى لم يمت بالفعل، وذلك بسبب بعض الأحداث الغامضة، التي لا تجد لها تفسير.

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كما كشفت شركة Universal، عن الموعد الرسمي للجزء الجديد من سلسلة الأكشن والاثارة الشهيرة Fast & Furious 9، والمقرر له يوم 22 مايو من العام الجاري، بشكل نهائي، بعد الانتهاء من تصوير الفيلم منذ أيام قليلة وانتقاله لمرحلة إضافة المؤثرات البصرية والصوتية.

ومن المقرر أن يشهد الشهر الجارى، طرح التريلر الرسمي الأول للفيلم، قبل عرضه بدور العرض، بحسب ما نشر "ديزل" أوائل ديسمبر الماضي عبر حسابه، قائلاً "سيتم الاعلان عن اليوم المحدد فى الثامن عشر من هذا الشهر، الجميع متحمس للنجاح الباهر ورؤية الفيلم الجديد".

يذكر أن الجزء القادم سيشهد ظهور مغنية الراب الأمريكية كاردى بى إلى فريق "Fast & Furious 9" الذى تقوم بإنتاجه شركة Universal فى دور لم يكشف عنه بعد، وتعد هذه ثانى مشاركات كاردى بى السينمائية بعد فيلمها مع جنيفر لوبيز فى Hustlers.