شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة سيف النصر : "مشايخ قالولى معمولك عمل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة فريدة سيف النصر: إن الكثير من المشايخ من بعض الدول علقوا لها على الفيديو الذى نشرته عبر صفحتها على فيس بوك، وتطلب فيه من متابعيها الدعاء لها، وقالوا بأنها "معمول لها عمل".

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصرى: "أنا بقدر أمشى على رجلى وبتكلم عادى، لكن المشكلة في وشى، وهو رأس مالى وأكل عيشى، وأنا مش بخبى حاجة عن جمهورى، ودى كانت أول مرة أعمل عملين مع بعض، وكنت بعمل عمل وبقعد عليه سنتين و3 سنوات، والدكتور بيقولى أنا مش فاهم في إيه، وكل ما حد يرشحلى دكتور بروحله على طول.

وكانت الفنانة فريدة سيف النصر، قد نشرت صورة صادمة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والتى يظهر من خلالها تورم شديد فى الوجه دون سابق إنذار أو إجرائها عمليات تجميل فى الوجه أو ما شابه، وناشدت فريدة متابعيها وزملائها بالدعاء لها لتخطى محنتها.

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وقالت فريدة سيف النصر، فى تعليقها على الصورة، "ممكن تدعوا لى من قلبكم.. بجد أول مرة أبكى زى الأطفال.. أنا أصلًا بتحمل لكن مش قادرة.. ده مش ماكياج ده وشى بدون سابق إنذار صحيت بصوت نص الليل ودى رابع مرة يحصل لى حاجة غريبة فى وشى وأكون بشتغل.. يعنى مش وقته".

وأضافت "استغفر الله.. أحسن من غيرنا سامحنى والنبى اللهم لا اعتراض.. عاملة زى الكورة الكفر عينيا مقفولة وبوءى مدلدل حتى حواجبى وارمه.. يخرب بيت كده أنا اديتكم نص الوش علشان حقيقى مش أنا.. رعب والله تغيير سريع سبحان الله والحمد لله.. مش هزار.. تحت أسنان سليمة 4 خراريج إزاى مش عارفين.. عملنا بانوراما كاملة والدكتور مستنى الالتهاب يروح والورم بحقن الفنتيرن قوية وأوجمنتين.. وبعدين يقرر فى إيه؟".

وتابعت فى سرد الحكاية، "هو نفسه بيسأل فى إيه؟.. هو أنا اللى هاعرف يا دكتور.. وطبعًا الفليكتور منيمنى على روحى لأن الألم الحمد لله ما يتحملوش إلا حد مستسلم لإرادة ربنا ويشكره.. المشكلة الشغل ومفيش وقت لا حول ولا قوة إلا بالله.. لازم يصوروا من غيرى وأنا وافقت هاعمل إيه!..؟؟".

واستطردت "قدر الله وما شاء فعل.. حاضر حبيبى يا ربنا كل اللى تجيبه راضيه والحمد لله هو ما بيجيبش حاجة وحشة أبدًا قضا أخف من قضا لو هافدى الغاليين كلهم أنا جاهزة.. ادعوا لى.. آسفة عالصورة بس أنتم حبايبى وهاتتحملوا ده أنا لسه منزله عالصفحة لايف بالنظارة الفراشة امبارح باين طلعت فراشه ملوثة.. الآذان سلام بقى".