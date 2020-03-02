ريا أبي راشد بصحبة جوني ديب وياسين السقا بصحبة والديه.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: هنا الزاهد نشرت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها. رحمة حسن نشرت الفنانة رحمة حسن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بمكياج أنيق. ياسين السقا نشر الفنان ياسين السقا، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بوالده النجم أحمد السقا، ووالدته مها الصغير. كندة حنا نشرت الفنانة السورية كندة حنا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من أحد شوارع العاصمة السورية دمشق. Advertisements رانيا محمود ياسين نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها. ريا أبي راشد نشرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تحتضن النجم العالمي جوني ديب. شريف البنداري نشر المخرج شريف البنداري، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له من زيارته الحالية للمغرب. لاميتا فرنجية نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة مثيرة، حيث ظهرت مرتدية "هوت شورت" باللون الأبيض. بيتر ميمي نشر المخرج بيتر ميمي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له وهو يستمتع بأشعة الشمس.

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