محمد علي رزق عن أفراح القبة: "إللي هيروح مش هيندم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان محمد علي رزق، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صور من العرض المسرحي "أفراح القبة".
وكتب رزق: "النهاردة كان من حظي إني روحت اتفرج على مسرحية "أفراح القبة"، العرض ممتع لدرجة كبيرة بحد من زمان ماتبسطش كده، بجد يا جماعه متفوتوش فرصة إنكوا تروحوا تستمتعوا واللي هيروح مش هيندم".
وأضاف: "العرض بيدأ الساعة ٧م، العرض شغال طول أيام الإسبوع ما عدا الثلاثاء، على مسرح الشباب بالمنيل آخر كوبري الجامعة (عبد المنعم رياض، محمد يوسف"أوزو"، محمد عبد القادر، أحمد صلاح، عيدي عبد الخالق، سمر علام، چيهان أنور... فاطمة عادل، المخرج/يوسف المنصور".
وتابع رزق: "وكل فرد شارك في العرض سواء على خشبة المسرح أو في الكواليس
قسم الإزياء و الديكور و مصمم الإضاءة، شكراً ليكوا على العرض الحلو قووووووووي ده".
مسرحية أفراح القبة مقتبسة من رواية أفراح القبة للكاتب نجيب محفوظ والتي قدمها المخرج محمد ياسين كعمل تلفزيوني من قبل من بطولة مني زكي.
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