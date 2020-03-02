بالصور.. رامي عياش في جلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: خضع الفنان اللبناني رامي عياش لجلسة تصوير جديدة، ونشر صوره عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام. وظهر "رامي" في الصور بإطلالة أنيقة حازت على إعجاب جمهوره ومتابعيه. يذكر أن رامي عياش، حل ضيفًا على الإعلامي عمرو الليثي، في برنامجه "واحد من الناس"، وخلال الحلقة صرح "رامي" أنه أصيب بورم في الظهر ما اضطره لإجراء عملية جراحية، وبعد تحليل العينة اتضح أنه ورم حميد.

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