شاهد .. فريدة سيف النصر تتعرض لورم شديد في الوجه

نشرت الفنانة القديرة شيرين سيف النصر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهرت من خلالها بوجه متورم، وذلك دون أن تخضع لعمليات تجميل أو مشابه، وعلقت شيرين على الصورة قائلة: نوراما كاملة والدكتور مستني الالتهاب يروح والورم بحقن الفنتيرن قويه واوجمنتين وبعدين يقرر في ايه .. هو نفسه بيسأل في إيه .. هو أنا اللي

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هاعرف يادكتوووووور .. وطبعًا الفليكتور منيمني علي روحي لأن الالم الحمدلله مايتحملوش إلا حد مستسلم لارادة ربنا ويشكره .. المشكله الشغل ومافيش وقت لاحول ولاقوة الابالله .. لا زم يصوروا من غيري وانا وافقت هاعمل ايه .. قدر الله وماشاء فعل حاضر حبيبي يا ربنا كل اللي تجيبه راضيه والحمدلله هو مابيجيبش حاجه وحشه ابدا قضا اخف من قضا لو هافدي الغاليين كلهم انا جاهزه .. ادعوا لي .. اسفه عالصوره بس انتم حبايبي وهاتتحملوا ده انا لسه منزله عالصفحه لايف بالنظاره الفراشه امبارح باين طلعت فراشه ملوثه .. الآذان سلام بقي.

يذكر أن الفنانة القديرة شيرين سيف النصر شاركت سابقًا في مسلسل أصعب قرار، وهو من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عمرو عابدين، وبطولة كل من أحمد بدير، عايدة رياض، محمد الصاوي، عبير صبري، منى حسين، علي حسنين، رشوان توفيق، طارق لطفي، محمد مرزبان، محيي الدين عبد المحسن، متولي علوان، مظهر أبو النجا، حمدي السخاوي، أشرف طلبة.