مرض محمود ياسين يمنع شهيرة من تقديم العزاء بـ حسني مبارك

ميرنا وليد - بيروت - كشفت ​الممثلة المصرية شهيرة​ عن سبب غيابها عن تقديم العزاء بالرئيس المصري الراحل ​حسني مبارك​، إذ كتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"أعتذر بشدة للسيد جمال مبارك وعلاء مبارك على عدم استطاعتنا لتقديم واجب العزاء في الفقيد الغالي على قلوبنا لظروف زوجي الفنان ​محمود ياسين​ المرضية، ولن ننسى فضل الرئيس ما حيينا وندعو له باستمرار أن يرزقه الجنة ونعيمها".

يذكر أن الفنان محمود ياسين أصيب بوعكة صحية تسببت في ابتعاده عن الأضواء، منذ عدة سنوات، ولا يظهر في أي مناسبات اجتماعية، حيث كان آخر ظهور له في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي عام 2016، حيث تم تكريمه وتسلم درع التكريم بنفسه.

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