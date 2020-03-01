هل تصبح ميغان ماركل بطلة خارقة في عالم مارفل؟

ميرنا وليد - بيروت - أوكلت ​ميغان ماركل​ زوجة ​الأمير هاري​ إلى وكيلها مهمة البحث لها عن دور لتأديه كشخصية خارقة، في أحد أفلام عالم مارفل، الذي تنتجه شركة "ديزني".

وانشغل وكيل أعمال ميغان، نيك كولينز، من Gersh Agency في هوليوود، في تقديم العروض، وصرح مصدر أن ميغان تود العودة إلى التمثيل ضمن طاقم عمل لأحد أفلام الخارقة.

ولم تخف "ميغان" رغبتها في العودة إلى العمل والسعي للحصول على الاستقلال المالي، وأول خطوة لذلك أدائها صوت إحدى الشخصيات في أحد أفلام ديزني الكرتونية لصالح الأعمال الخيرية.

ووفق ما نقله موقع "ديلي ميل" البريطاني، فإن ميغان وافقت على تسجيل تعليق صوتي لصالح شركة ديزني مُقابل ريع أجرها لصالح جمعية خيرية معنية بحماية الأفيال.

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