تراند اليوم : صديقي المحترم .. نادية الجندي توجه رسالة للسقا في عيد ميلاده

نشرت الفنانة نادية الجندى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تهنئ فيه الفنان احمد السقا بعيد ميلاده.

وقالت نادية الجندى موجهة رسالة مؤثرة له : “الصديق والفنان الجميل المحترم أحمد السقا، أتمنالك كل السعادة والنجاح والتوفيق في كل حياتك الشخصية والعملية، وكل سنة وأنت طيب وعقبال ١٠٠ سنة”.

نقوم حاليا الفنانة نادية الجندى بتصوير مسلسل بعنوان “نساء من ذهب مع الفنانة نبيلة عبيد.

بينما ينتظر الفنان احمد السقا عرض فيلمه الجديد “العنكبوت” والذى يشاركه البطولة فيه منى زكى وتاليف محمد ناير واخراج احمد نادر جلال.