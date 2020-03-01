تراند اليوم : مذيع إماراتي بيعيط عشات مراته بايته برا البيت – إتعلمو يامصريين

أثار المذيع أحمد خميس الجدل بعد نشره فيديو عبر حسابه على Instagram تحدث فيه عن اشتياقه لزوجته.

بكى خميس خلال حديثه عن ابتعاد زوجته الممثلة الإماراتية مشاعل الشحي عنه، بعد سفرها لعدة أيام.

في البداية تحدث خميس أنه منذ زواجه من مشاعل وأصبح لا يشعر بفراغ في قلبه، لكن ما أن تسافر حتى لو ليومين فقط يشعر بفراغ كبير.



وبدأت دموع خميس تنهمر وهو يسأل متابعيه إن كانوا يشعرون بنفس ما يشعر به بسبب فراق أحبتهم، مؤكدا أنه يعرف أنها لن تغيب عنه لفترة طويلة لكن لا يستطيع منع نفسه من هذا الشعور.

أحمد خميس ومشاعل الشحي تزوجا قبل عامين، وكثيرا ما يتعرضان لانتقادات بسبب نشرهما لتفاصيل من حياتهما الخاصة، حتى أنهما قررا مؤخرا عدم نشر أي شيء شخصي.