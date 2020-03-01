بعد تكريمها في لبنان، سميحة أيوب تلبي دعوة د. هراتش

لبت الفنانة المصرية الكبيرة سميحة أيوب دعوة طبيب التجميل الأشهر هراتش سغبزريان للعشاء في أحد المطاعم في لبنان.

وتتواجد “أيوب” في لبنان حيث تصوّر مسلسل جديد بعنوان “نساء من ذهب” والذي يجمعها مع النجمتين الكبيرتين ناديا الجندي ونبيلة عبيد من انتاج صادق الصبّاح.

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وقد عبّر د. هراتش عن سعادته باستضافة سميحة أيوب على العشاء خاصة بعد تكريمها لأول مرة في لبنان عام 2019 ضمن حفل مهرجان الزمن الجميل الذي يرأس “هراتش” لجنة تحكيمه ويقيمه كل عام في بيروت يُكرم من خلاله أهم وأبرز الأسماء اللامعة في الوطن العربي.

مسلسل “نساء من ذهب” بطولة ناديا الجندي، نبيلة عبيد، سميحة ايوب، لبلبة، هالة فاخر، سهر الصايغ، أحمد فهمي، روجينا، بيومي فؤاد وغيرهم، سيعرض على قنواتMBC في شهر رمضان.

العمل مأخوذ عن فورما أميركية بعنوان Golden Girls، ويعمل على النسخة المصرية السيناريست أمين جمال وورشته على كتابته، من اخراج وائل إحسان.