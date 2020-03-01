الوليد الحلاني مجددًا مع لايف ستايلز ستوديوز

Mar 01, 2020
بعدما نجحا لأول مرة مع بعضهما في فيديو كليب “عم يسألوا”، يبدو ان التعاون بين النجم الشاب الوليد الحلاني وشركة الإنتاج “لايف ستايلز ستوديوز” سيتجدد بعمل فني عبارة عن أغنية جديدة أسمعها الحلاني لصاحب الشركة رجل الأعمال فهد الزاهد وذلك على هامش تواجدهما في لندن.
ويتواجد صاحب شركة “لايف ستايلز ستوديوز” فهد الزاهد مع زوجته في لندن برفقة النجم عاصي الحلاني وزوجته كوليت وابنهما الوليد والمصمم العالمي نيكولا جبران والمخرج عادل سرحان لحضور يوم غد الاثنين الموافق في الثاني من آذار الحالي مسرحية “أم كلثوم” الموسيقية على مسرح الباليديوم في غرب مدينة لندن والتي تشارك فيها لايف ستايلز ستوديوز كشريك استراتيجي مع مخرجة المسرحية السيدة منى خاشقجي.
وكان فيديو كليب “عم يسالوا” قد وقعه المخرج عادل سرحان ومن انتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز” التي تؤمن وتدعم المواهب المميزة والمتفوقة بحسب صاحب الشركة المنتج فهد الزاهد.
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