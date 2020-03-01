رحمة تطرح كليب "انا يصعب عليا"

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""الخليج 365"" من بيروت: طرحت الفنانة المصرية "رحمة" كليب جديد بطريقة الليركس فيديو لأغنية "انا يصعب عليا "على قناتها على موقع الفيديوهات YouTube. وهي من كلمات مصطفى مرسي، ألحان وليد سعد، توزيع مدحت خميس، مهندس صوت ياسر أنور، ومنفذي الكليب إستايلست بوسي العدلي، مكياج وكوافير إياد البيروتي، فوتوغرافيا هشام شانا، مونتاج و إخراج ياسر عبد الرازق

ويأتي طرح هذه الأغنية بعد انفصالها عن زوجها رجل الأعمال العربي في باريس، ورجوعها إلى مصر، حيث قررت التركيز التام في عملها الفني، ونفذت حتى الآن ست أغنيات. علماً أن فكرة كليبها الجديد تدور حول فكرة بُعد الحبيب عن حبيبته رغم تمسكها به وقسوة قلب الرجل وبرودة مشاعره تجاه الجنس اللطيف، حيث تقول كلماتها: أنا يصعب عليا تشوفك عنيا و مامدش أيديا و أسلم عليك.. بقى بعد اللي بنا يرضيك يبقى حالنا بعدنا و خصامنا ما تشوف حل فيك.. إزاي عايزني أشوفك.. و أداري عني طيفك.. ده أنا كل حاجة فيا.. بتفكرني بيك".

فيما يلي رابط الكليب:

