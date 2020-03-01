مايا دياب: خطوات احترازية من فيروس كورونا

""الخليج 365"" من بيروت: بدأت الفنانة مايا دياب باعتماد الإجراءات الإحترازية لتفادي عدوى فيروس كورونا مع ازدياد عدد الاصابات به في لبنان.
ويبدو أنها أرادت لخطواتها الاحترازية أن تكون فاعلة ومؤثرة بمسلكية متابعيها لمواجهة هذا الفيروس. فشاركت عبر صفحتها الخاصة على تطبيق " إنستغرام " مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تعقّم الأجواء بالمطهر على إثنين من أصدقائها الذين حضروا واضعين الكمامات على وجههما.
وأرفقت الفيديو بتعليقٍ كتبت فيه: "يوميات كورونا..ما رح يصرلن شي من هلق ل 50 سنة.. اجراءات احترازية من بعد الإجراءات الأولية!"
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