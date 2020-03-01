شكرا لقرائتكم خبر عن أفريل لافينى تؤجل حفلاتها فى آسيا بسبب فيروس الكورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية آفريل لافين أن تتوقف عن احياء حفلات جولتها القادمة في آسيا وذلك بسبب المخاوف المتزايدة من انتشار فيروس " كورونا " ، فكان من المقرر أن تبدأ مغنية "Sk8er Boi" جولة عالمية الشهر المقبل في أوروبا ، إضافة الي عدد من الحفلات الموسيقية في إيطاليا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة ، و قد أشار احدي المقربين لافريل لموقع " TMZ " أنها لم تتوجه لتقديم أي حفلات في آسيا بسبب " الكورونا " حيث كان من المفترض أن تبدأ آفريل حفلاتها في 23 أبريل في الصين .



افريل لافيني افريل لافيني

و في بيان رسمي أكدت آفريل لافيني أنها ستمتنع عن إحياء 12 حفل كان من المقرر إقامته في آسيا ، بما في ذلك شنغهاي و الفلبين و طوكيو و هونج كونج و تايوان ، في حين يعمل فريق عمل آفريل مع المروجين لأعاده التخطيط للحفلات من جديد .

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و حسب موقع " TMZ " فمن غير الواضح حاليا ما إذا كانت التواريخ الخاصة بالحفلات الأوروبية ستتأثر أيضا بالتغيير في الجدول أم لا .

يذكر أن آفريل لافيني قدمت عدد كبير من الأغاني الناجحة طوال مسيرتها الفنية " complicated " و " nobody's home " و " don't tell me " ، و غيرهم .