شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مسلسل "الأخ الكبير" ينتهون من تصوير المشاهد الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم محمد رجب وأبطال مسلسل "الأخ الكبير" من التصوير أمس السبت حيث صور رجب المشاهد الأخيرة في شوارع الشيخ زايد، مع آيتن عامر، وآخرين من النجوم للمؤلف أحمد عبد الفتاح، وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

وحقق مسلسل "الأخ الكبير" للنجم محمد رجب نجاحاً كبيراً منذ انطلاق عرضه على شاشة cbc يوم 4 يناير الماضى، حيث استطاع تصدر قوائم البحث عن موقع جوجل بشكل يومي وقت عرض الحلقة الجديدة، لاسيما وأن أحداث العمل تعتمد على التشويق حيث يعيش البطل حربي – محمد رجب – رحلة هروب من الشرطة للبحث عن براءته بعد اتهامه في جريمتي قتل منذ الحلقة 17.

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محمد رجب أستطاع أن يضع قدمًا ثابتة في الدراما التليفزيونية، وعاد له حقه المهنى في مسلسلي "علامة استفهام" والأخ الكبير، واستغل تلك الفرصة ليعود ليفرض نفسه على الساحة من جديد.

مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور وتدور أحداثه في إطار شعبى.