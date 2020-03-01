شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الوديدي تبدأ حفلها في مهرجان دندرة بأغنية "بعد البيبان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الفنانة دينا الوديدي حفلها في اليوم الثالث من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء، في دورته الأولى على مسرح قصر ثقافة بمحافظة قنا بأغنية "بعد البيبان"، وذلك بعدما أحيت الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها وصلتها بالحفل وسط حضور كبير وتفاعل من الجمهور، حيث قدمت مختارات فنية من أشهر الموسيقى الشرقية والعالمية، منها موسيقى أغنية "يا واد يا تقيل"، و"أكدب عليك"، "يونس"، و"حارة السقايين"، و"ديسباسيتو"، و"٣ دقات"، و"سواح".

وجاء ذلك بحضور كل من وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا.

فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الأول بمحافظة قنا تنقلها قنوات التليفزيون المصرى فى بث مباشر، وتقام بمعبد دندرة، الجمعة والسبت بمعبد دندرة، وقصرثقافة قنا فى الخامسة مساء يومى الأحد والاثنين، وبجامعة جنوب الوادى فى الخامسة مساء يومى الثلاثاء والأربعاء.

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كانت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم أكدت إقامة فعاليات الدورة الأولى من مهرجان قنا للموسيقى والغناء بمعبد دندرة وقصر ثقافة قنا وجامعة جنوب الوادى، والذى يعد أول مهرجان ثقافى وفنى يقام فى المحافظة بدعم من الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثارومحافظ قنا وشباب جامعة جنوب الوادى.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن مهرجان دندرة للموسيقى يمثل شرياناً جديداً للقوة الناعمة فى صعيد مصر، ويأتى تجسيداً لإيمان الدولة بدور الإبداع فى بناء الانسان والمجتمع، وأنه يسعى لتحقيق العدالة الثقافية ونشر رايات التنوير بهدف إعادة تشكيل الوعى ومواجهة التعصب بكل صوره.