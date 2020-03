شكرا لقرائتكم خبر عن طرح برومو THE HIGH NOTE لـ داكوتا جونسون.. تعرف على موعد طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لفيلم THE HIGH NOTE أول برومو للفيلم التي تقوم ببطولته النجمة داكوتا جونسون، والذى تدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، وحددت الشركة المنتجة شهر مايو المقبل كموعد لطرح الفيلم التي تراهن علي نجاحه الممثلة داكوتا جونسون حيث سبق وأدلت بتصريحات صحفية أكدت فيها علي أن كواليس العمل كانت مميزة للغاية وأنها تثق في نجاح العمل بعد طرحه إلي حد كبير.

فيلم THE HIGH NOTE تدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، وتحاول داكوتا جونسون أن تتغلب فيه علي لعنة فيلم The 50 Shades of Grey الذي يعتبر أشهر أفلامها السينمائية حيث يراها الكثيرون لا تتمكن من النجاح خلال مسيرتها سوي بأجزاء هذا العمل الشهير، والذي يستند في نجاحه إلي جرأته إلي حد كبير.

على جانب آخر ظهرت الممثلة داكوتا جونسون قبل يومين اثناء مرورها أحد الشوارع في مدينة لوس انجلوس الأمريكية، حيث التقطت عدسات الكاميرات لمصوري الباباراتزي عدة صوراً لها أثناء اصطحابها في كلبها.

Advertisements

وهو الأمر الذي تطرق له تقرير تم نشره عبر موقع الديلي ميل الشهيرة الذي أكد أن نجمة فيلم The 50 Shades of Grey تمكنت من خطف الأنظار لها بتلك الإطلالة المميزة التي ظهرت بها، وأضاف التقرير أن ظهور تلك النجمة جاء بعد يومين من طرح أحدث برومو فيلمها الجديد الذي يحمل اسم THE HIGH NOTE، والذي من المفترض أن يتم طرحه مثلما ظهر في البرومو خلال شهر مايو المقبل، أي بعد شهرين من الآن.