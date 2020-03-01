شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة هزار بين نجوم "نحب تانى ليه؟".. وكريم فهمى لياسمين: أحمديكو مين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من المداعبة والهزار، وقعت بين نجوم مسلسل "نحب تانى ليه"، المقرر عرضه رمضان المقبل، وخصوصا بين النجمة ياسمين عبد العزيز، وكريم فهمى.

البداية كانت من كريم فهمى، حينما نشر عبر حسابه بإنستجرام، "ونحب تانى ليه، مع صديقتى وأختى الخطيرة ياسمين عبد العزيز، وصديقى وأخويا مدير التصوير أحمد زيتون فى تالت تعامل مع بعض، بعد حالة عشق وحسن وبقلظ"، لترد عليه النجمة الكبيرة ياسمين عبد العزيز: "يا أحمديكو".



أحمد العوضى



التعليقات



المنشور

ليرد عليها كريم فهمى في منشور جديد :" طبعا انا مبسوط أننا بنعمل مسلسل مع بعض جدا، بس الفكره بقي هو انتي فاكره ةكل ده أن أحمد اخويا اللي بيمثل معاكي كل ده ولا ايه ولا انتي بتفكري في ايه، فهميني دماغك فيها ايه احمديكو مين ؟؟؟؟؟".

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العوضى



كريم فهمى

المنشور الطريف، شهد تفاعل كبير من عدد من الفنانين، إذ كتب الفنان أحمد العوضى تعليقا على المنشور :" لا هي دلوقتي شايفة كل الناس أحمد"، ليمازحه الفنان كريم فهمى :"فكرك ليه يا أحمد" واحشنى يا دبابة"، ليرد عليه العوضى:" أصاله قالتلك ليه بنادي الناس باسمك".

فيما علق عدد من الفنانين على المنشور بنشر "إيموجى ضاحك"، ومنهم الفنانة هنا الزاهد، والفنان الشاب أحمد حاتم، والفنانة أيمان العاصى، والمذيعة سمر مرسى.

ويعكف المؤلف عمرو محمود ياسين على كتابة الحلقات الأولى من المسلسل، حيث سلم ما يقرب من 12 حلقة حتى الأن، على أن يسلم باقى الحلقات خلال أواخر الشهر الجارى، وذلك بناء على الخطة الموضوعة من شركة سينرجى للبدء والانتهاء من التصوير .



هنا الزاهد

واختارت ياسمين عبد العزيز مؤلفها عمرو محمود ياسين، لرغبتها فى تقديم عمل اجتماعى رومانسى، وهو بالفعل ما يتحقق فى "ونحب تانى ليه" الذى يناقش الكثير من قضايا المرأة ، لعل أبرزها قضية انفصال الأزواج، بالإضافة إلى تطرق السيناريو إلى قصص الحب التى يقابلها المرء فى حياته سواء سيدة أو رجل، وكيف يتعامل معها البشر، خاصة مع تواجد الأزمات الفكرية والتربوية وخلافه .

مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.