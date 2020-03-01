شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جديد لاعتداء باسم سمرة على محمد رمضان فى فرح شعبى بالمنيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو جديد لواقعة اعتداء الفنان باسم سمرة، على النجم محمد رمضان، خلال حضورهما فرحًا شعبيًا فى منطقة المنيب، حيث كان يغنى الأسطورة على المسرح بينما دفعه باسم سمرة أثناء مروره من خلفه دون الاعتذار.

وعلى مدار أكثر من أسبوع دارت حالة من الجدل حول الفيديو الأول للواقعة الذى لم يتضح من خلاله ما حدث بين رمضان وسمرة، لكن الفيديو الجديد يكشف عن تفاصيل لم تتضح من قبل، حيث دارت مناقشة حادة بين محمد رمضان وباسم سمرة فى البداية، انتهت بتجنب رمضان الاستمرار فيها ليستكمل غنائه مرة أخرى، لكن يبدو أن الأمر لم يكن قد انتهى عند باسم سمرة الذى مر من خلف رمضان ودفعه بيده.

يأتى هذا بعد مرور قرابة 10 أيام على تداول عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو يظهر فيه الفنان باسم سمرة يدفع الفنان محمد رمضان على المسرح أثناء غنائه فى أحد الأفراح الشعبية، وتفاجأ رمضان الذى كاد أن يسقط مع أعلى المسرح، لينظر إلى سمرة الذى لم يعتذر لزميله على هذا السلوك الذى بدر منه.

وتناقلت مواقع صحفية تصريحات على لسان باسم سمرة، قال فيها إن الواقعة ترجع لتدافع الناس على المسرح، ولم يقصد الاعتداء على رمضان، وحينها تحقق ”الخليج 365” من الواقعة وثبت حدوثها بالفعل، وتعود تاريخها إلى الساعات الأولى من فجر الجمعة 13 ديسمبر الماضى، خلال حضور محمد رمضان وباسم سمرة فرح شعبى لأحد كبار أعيان منطقة المنيب بالجيزة، وأقيم فى صوان كبير حضره ما يقرب من 50 ألف شخص بمنطقة المنيب.





وتواجد رمضان ليقدم المباركات للعريس، بصفته الجار القديم لأصحاب الزفاف، ولكنه قدم التهنئة على طريقته وصعد إلى المسرح، وقدم مجموعة من أغانيه، وبعد الفرح كتب رمضان على صفحته الشخصية: ألف مبروك يا عبد الهادى يا ابن العيلة الغالية على قلبى.. صاحبى وابن صاحبى وعمك صاحبى"، ونشر فيديو خلال غنائه فى الحفل.

وقدم "رمضان"، خلال حفل الزفاف مجموعة كبيرة من أغانيه منها "مافيا"، و"زلزال"، و"نمبر وان"، و"أنا السلطان"، و"أنساى"، وغيرها من أغانيه الذى قدمها برقصات مختلفة، جعلت الحضور يتفاعل معها بل ويردد كلمات أغانيه.

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ويشار إلى أنه بعد انتشار الفيديو، كان قد علق الفنان محمد رمضان، على الواقعة المتداولة بينه وبين الفنان باسم سمرة، قائلاً: "باسم سمرة مكنش فى وعيه، كان فرح صديق وأخ كبير أنا شوفت الفيديو كان فرح ابن الحاج محمد، وأخدت بالى وباسم أخويا وصاحبى وحبيبى ومكنش فى وعيه لأنه لو كان فى وعيه إيدى الشمال جاهزة".

وتابع محمد رمضان، خلال حواره لبرنامج التاسعة، تقديم الإعلامى وائل الإبراشى، والمذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى - حيث استضافه فى أولى حلقاته بالبرنامج - أنه "لن يغير من شكل أو نوع الحفلات التى يقدمها، مؤكدًا أن الملابس التى يرتديها هى مخصصة لهذا النوع من الحفلات فقط، ولا يمكن أن يرتديها فى الشارع مثلاً".





ويذكر أن الفنان باسم سمرة، كان قد رد هو الآخر على تصريحات الفنان محمد رمضان، بخصوص الفيديو المتداول بينهما بأحد الأفراح، قائلًا :"مقدرش أرد.. لأنى ابن ناس محترمة، وأدعوا لمناظرة سينمائية وفيلم 10 دقائق روائى قصير نمثل فيها بطولة مشتركة بما يرى أنه موهوب".

وقال "سمرة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، "محمد رمضان مثل معايا قبل كدا وكان أخويا الصغير، وأنا بحبه بس معرفش الشيطان سايقة.. كنت محتضنه، بس بيقول كلام أهبل.. ما تصحى لنفسك يابنى.. لو بتقول إنك نبمر1، أنا هوريك، ومحدش يقل منى خصوصا لما يكون عيل صغير".



