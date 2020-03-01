شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نسمة عبد العزيز تتألق بمهرجان دندرة للموسيقى والغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها حفلا فنيا ضمن فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء بقصر ثقافة بمحافظة قنا، وسط حضور كبير وتفاعل من الجمهور، وقدمت مختارات فنية من أشهر الموسيقى الشرقية والعالمية، منها موسيقى أغنية "يا واد يا تقيل"، و"أكدب عليك"، "يونس"، و"حارة السقايين"، و"ديسباسيتو"، و"٣ دقات"، و"سواح".

وجاء ذلك بحضور كل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، واللواء أشرف الدواى محافظه قنا.

الفنانة نسمة عبد العزيز بدأت دراستها بالكونسرفتوار فى سن مبكرة، وتخصصت فى آلات الإيقاع، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة داخل مصر وخارجها، ونالت إعجاب واستحسان الجمهور، الذى لقبها بأميرة الإيقاع، لتميزها وتفردها فى الأداء والعزف على آلة الماريمبا.

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فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الأول بمحافظة قنا تنقلها قنوات التليفزيون المصرى فى بث مباشر، وتقام بمعبد دندرة، الجمعة والسبت بمعبد دندرة، وقصرثقافة قنا فى الخامسة مساء يومى الأحد والاثنين، وبجامعة جنوب الوادى فى الخامسة مساء يومى الثلاثاء والأربعاء.

وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم أكدت إقامة فعاليات الدورة الأولى من مهرجان قنا للموسيقى والغناء بمعبد دندرة وقصر ثقافة قنا وجامعة جنوب الوادى، والذى يعد أول مهرجان ثقافى وفنى يقام فى المحافظة بدعم من الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثارومحافظ قنا وشباب جامعة جنوب الوادى.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن مهرجان دندرة للموسيقى يمثل شرياناً جديداً للقوة الناعمة فى صعيد مصر، ويأتى تجسيداً لإيمان الدولة بدور الإبداع فى بناء الانسان والمجتمع، وأنه يسعى لتحقيق العدالة الثقافية ونشر رايات التنوير بهدف إعادة تشكيل الوعى ومواجهة التعصب بكل صوره.