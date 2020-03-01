شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..أفيش فيلم صفية العمرى الجديد مع المخرجة روجينا بسالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المخرجة روجينا بسالي من كل مراحل فيلمها " كان لك معايا " الذي كتبت قصته وتخرجه ويقومك ببطولته النجمة الكبيرة صفية العمري والنجم القدير محمود قابيل وقد صمم الأفيش أحمد المصري وشارك في كتابة السيناريو مع مخرجته يوسف وجيه ومدير التصوير محمد مطر وديكورأسامة الشناوي وصوت بسام فرحات ومسلم الحسيني ومكساچ إبراهيم عبد العزيز وستايلست يارا سميح وتصحيح ألوان فادي ثروت ومونتاج مها رشدي وموسيقى راجح داود.

الفيلم تجسد من خلاله الفنانة صفية العمري شخصية مصممة أزياء مصرية يهودية صديقة لسعاد حسنى وهى التى تصمم لها ملابسها وفى نفس الوقت تحب ضابط وهو الشخصية التى يجسدها النجم محمود قابيل، لكن الظروف تمنع زواجهما فيتزوج الضابط وتمر السنوات لكنه يعود إليها بعد فترة زمنية كبيرة ويطلبها للزواج ليستعيد العاشقان حبهما الأول فماذا سيحدث هذا ما سيكشفه الفيلم.

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افيش فيلم كان لك معايا

يذكر أن النجمة صفية العمرى والنجم محمود قابيل جمعهما من قبل مسلسل "هوانم جاردن سيتى" تاليف الكاتبة منى نور الدين وأخرجه أحمد صقر وشارك فى بطولته كوكبة من النجوم والنجمات منهم حسين فهمى وعبلة كامل وهشام سليم وصابرين ومديحة يسرى وأحمد خليل وعزت أبو عوف وليلى فوزى وعزة بهاء ونهال عنبر وايمان وعايدة رياض وندى بسيونى وأحمد ماهر وبثينة رشوان واحسان القلعاوى، وكان يتناول المسلسل ما طرأ من تغيرات فى العلاقات الاجتماعية على أفراد عائلة الشاذلي وعميدها محمود، وذلك منذ الحقبة الملكية وحتى أحداث 1952.