شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام تستعد لحفلها فى السعودية.. وتوجه طلبا لجمهورها بالمملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة أحلام لإحياء حفل فى المملكة العربية السعودية يوم الجمعة 6 مارس، ووجهت طلبا للجمهور السعودى. وقالت أحلام في تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "جمهوري في السعودية، يوم الجمعة 6 مارس جلسات الثمامة الثانية مع بوخالد رح نغني أغاني تحبونها والي وده يسمع شي خاص يكتب لي".



أحلام

ويشاركها بالحفل الفنان الكبير عبد الله الرويشد، والفنان مساعد البلوشى. وكان زوج الفنانة أحلام الإمارتية قد احتفل بعيد ميلادها والذى يوافق يوم 13 فبراير، حيث تمت عامها الخمسين، وشاركت متابعيها بمجموعة فيديوهات من الاحتفال عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، يظهر قالب حلوى على شكل قلب وآخر عليه صورتها، مصحوبا بتعليق: "ما اعرف كيف اجازيك حبيبي بس دايم بدعي ربي سبحانه يخليك لي ولا يفرقنا لاني ما أقدر أعيش من غيرك".

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فيما حرصت النجمة أنغام على تهنئتها، حيث علقت قائلة: "عقبال ميت سنة في صحة ونجاح يا حبيبتي"، كما علقت الفنانة الشابة ماريتا الحلاني قائلة: "عقبال المية يا ملكة بحبك واشتقتلك كتييير".

وكانت قد علقت الفنانة أحلام علة ظهور نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كايلي جينر بفستان ارتدته أحلام من 6 سنوات خلال مشاركتها فى برنامج "أراب أيدول"، من تصميم توم فورد، حيث نشرت أحلام صورتها إلى جانب صورة كايلي، معلقة ساخرة: "تعبت منهم والله".

يذكر أن الفنانة أحلام أثارت حالة من الدهشة والجدل مؤخرا خلال إحيائها حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم الرياض بمجوهرات ملفتة تقدر قيمتها بـ7 ملايين دولار أمريكي، من تاجر الألماس اللبناني سامر حليمة.

وكشفت تقارير إعلامية أن أحلام سافرت إلى لندن خصيصاً من أجل الاتفاق مع تاجر الألمان سامر حليمة على القطع التي سوف تطل بها، فصمم لها عقداً وقرطاً من أحجار الألماس الأصفر والزمرد الأخضر، لتصبح إطلالة النجمة الإماراتية فى حفل الرياض أغلى إطلالة لنجمة عربية بلا منازع.