شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام فارس تداعب كلبها في فيديو طريف.. والأخير يسحبها من ملابسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في فيديو طريف ظهرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس وهى تداعب كلبها، إذ ظهر كلبها وهو يسحبها من الجاكيت الذي كانت ترتديه.

ونشرت ميريام فارس الفيديو عبر حسابها الرسمي بإنستجرام، ويظهر الكلب وهو يسحبها من الجاكيت الذى كانت ترتديه، ويبدو أنها تستمتع بوقتها وكتبت: "يوم مجنون".

وكانت الفنانة اللبنانية ميريام فارس قد كشفت سابقا عن رد فعل ابنها جايدن، عندما حاولت عمل "ماسك وقناع" لبشرتها.

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ونشرت ميريام فيديو لها وهى تضع قناع ذهبى للوجه، وعلقت: يوم قررت أعمل ماسك بوجود "جايدن" شوفوا النتيجة بالفيديو".

وكانت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، قد احتفلت بعيد ميلاد نجلها جايدن الرابع، وسط حفاوة كبيرة على السوشيال ميديا.

ونشرت ميريام فارس صورا من عيد ميلاد نجلها، وعلقت قائلة: "بتمنالك كل شي حلو بالدني يا حبيب قلبي ، صرلي 4 سنين ما بشوف الفرحة والأمل إلا من عيونك، أنت دنيتي وحياتي وفرحتي، عقبال المية يا ماما".

هذا وأحيت النجمة اللبنانية ميريام فارس حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان السعادة رأس الخيمة بدولة الامارات، يوم الجمعة 14 من شهر فبراير، وذلك احتفالا بعيد الحب ضمن سلسلة الحفلات التي يحيها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية والأجنبية، وضمت فعاليات المهرجان أيضا مشاركة كلا من المطربة مايا دياب والمطرب ناصيف زيتون والمطرب جوزيف عطية.

يشار إلى أن النجمة اللبنانية ميريام فارس، تألقت في حفلها الأخير الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، يناير الماضى، بأغنية "حبيبي سعودي"، والتي تشاركها فيه المطربة أنغام والمطرب عبد الله الرويشد، ونشرت فارس مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، وهي تبدع في حفلها وسط تصفيقات وترحاب من الحضور.

وفى سياق متصل تشارك ميريام فارس في الحفل بعد فترة من الغياب بسبب المرض الذى ألم بها مؤخرًا، فعودة ميريام جاءت من خلال كليب "قومى" الذى أطلقته باللهجة الخليجية، ولكن على الطريقة الأفريقية لفت الأنظار إليها بصورة كبيرة، حيث صممت الرقصات والملابس وتصوير الكليب جميعها على الطريقة الأفريقية.