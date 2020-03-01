فن ومشاهير

نجوم عالميين يكشفون عن عشقهم للخنازير ويلتقطون الصور معها.. تعرف عليهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عدد كبير من النجوم و المشاهير عن عشقهم الشديد لامتلاك "خنازير" والتقاط الصور التذكارية معها، وخاصة بالمسابح وعلى أهم وأفخم الشواطئ كأنه نوع من تدليلهم للخنازير وهو الأمر الذي لاقي انتقاد الكثيرين .

كلو كاردشيان
كلو كاردشيان

 تأتي في المقدمة نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كلو كاردشيان التي تعد واحدة من أجمل نساء العالم إلا أنها تعلن دائما أنها "عاشقة لتربيه الخنازير" ، و قد ظهرت كلو بعدد من الصور و هي تحمل ابنتها و يلتقطوا الصور التذكارية في حمام السباحة بجانب " خنزير"  .

كورتني كاردشيان
كورتني كاردشيان

كذلك شقيقتها نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كورتني كاردشيان التي التقطت عدد من الصور و كانت بصحبتها النجمة لارسا بيبن، وظهر بجانبهم " خنزير" .

و من المعروف أن النجمة الشهيرة إريانا جراند واحدة من محبي تربية الخنازير و تتعمد دائما التقاط الصور وهي تحتضنيهم و ذلك منذ عدة سنوات و حتي الآن ، كما يدخل أيضا قائمة كل من كارا سانتانا و جينا ديوان و ايرلند بالدوين و عارضة الأزياء شانا موكلر و النجم الأمريكي كولتون هاينز و ويتني كامينجز و بيلا حديد و مايلي سايروس و اليزابيث بانكس و سيث روجين و جيسيكا شاستين ، و غيرهم .

اريانا جراند
اريانا جراند

 

آشلي جراهام
آشلي جراهام

 

 

اليزابيث بانكس
اليزابيث بانكس

 

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ايرلند بلدوين
ايرلند بلدوين

 

بيلا حديد
بيلا حديد

 

جيسيكا شاستين
جيسيكا شاستين

 

جينا ديوان
جينا ديوان

 

سيث روجين
سيث روجين

 

شانا موكلر
شانا موكلر

 

كايلي
كايلي

 

 

ويتني كامينجز
ويتني كامينجز
كولتون هاينز
كولتون هاينز

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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