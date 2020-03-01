شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم عالميين يكشفون عن عشقهم للخنازير ويلتقطون الصور معها.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عدد كبير من النجوم و المشاهير عن عشقهم الشديد لامتلاك "خنازير" والتقاط الصور التذكارية معها، وخاصة بالمسابح وعلى أهم وأفخم الشواطئ كأنه نوع من تدليلهم للخنازير وهو الأمر الذي لاقي انتقاد الكثيرين .



كلو كاردشيان كلو كاردشيان

تأتي في المقدمة نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كلو كاردشيان التي تعد واحدة من أجمل نساء العالم إلا أنها تعلن دائما أنها "عاشقة لتربيه الخنازير" ، و قد ظهرت كلو بعدد من الصور و هي تحمل ابنتها و يلتقطوا الصور التذكارية في حمام السباحة بجانب " خنزير" .



كورتني كاردشيان كورتني كاردشيان

كذلك شقيقتها نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كورتني كاردشيان التي التقطت عدد من الصور و كانت بصحبتها النجمة لارسا بيبن، وظهر بجانبهم " خنزير" .

و من المعروف أن النجمة الشهيرة إريانا جراند واحدة من محبي تربية الخنازير و تتعمد دائما التقاط الصور وهي تحتضنيهم و ذلك منذ عدة سنوات و حتي الآن ، كما يدخل أيضا قائمة كل من كارا سانتانا و جينا ديوان و ايرلند بالدوين و عارضة الأزياء شانا موكلر و النجم الأمريكي كولتون هاينز و ويتني كامينجز و بيلا حديد و مايلي سايروس و اليزابيث بانكس و سيث روجين و جيسيكا شاستين ، و غيرهم .



اريانا جراند



آشلي جراهام



اليزابيث بانكس

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ايرلند بلدوين



بيلا حديد



جيسيكا شاستين



جينا ديوان



سيث روجين



شانا موكلر



كايلي



ويتني كامينجز