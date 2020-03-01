شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس وبوستر لفيلم جيمس بوند الجديد No Time To Die والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزاحت الشركة المنتجة لفيلم جيمس بوند الجديد، No Time To Die الستار عن بوستر جديد للفيلم يضم كل النجوم على رأسهم الممثل العالمي دانيا كريج والنجم العالمي ذات الأصول المصرية رامي مالك، بالإضافة إلى صورة من كواليس الفيلم المقرر عرضه يوم 10 أبريل المقبل فى دور العرض السينمائي حول العالم.



البوستر الجديد

وفى سياق متصل، طرحت الشركة المنتجة لفيلم جيمس بوند منذ أيام، أغنية الفيلم، التى تم اختيار بيلى إيليش لها فى هذه النسخة، حيث بلغت عدد مشاهدات الأغنية حتى الآن على "يوتيوب"، أكثر من 16 مليون مشاهدة منذ طرحها.

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يدور الفيلم الجديد حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، مما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

فيلم No Time to Die من إخراج كارى جوجى فوكوناجا، الذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع نيل بورفيس، روبرت واد، سكوت ز. بيرنز، فيبى والر – بريدج، إيان فليمنج، وجدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند 25 يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانييل كريج بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة.