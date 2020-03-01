شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة "أنت جدع".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان محمد رمضان، أغنية "أنت جدع"، الجديدة، منذ قليل، وحصدت أكثر من 50 ألف مشاهدة بعد دقائق قليلة من طرحها.

وكان الفنان محمد رمضان قد كشف عن موعد طرح أغنيته الجديدة التي تأتي بعنوان "أنت جدع"، ونشر صورة جديدة له من داخل سيارته عبر إنستجرام، وكتب: "مساء النجاح أغنية أنت جدع النهاردة، ثقة في الله نجاح ♥️????"

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وكان رمضان قد طرح البرومو الأول أغنيته منذ أيام عبر حسابه بإنستجرام، وكتب قائلاً: "شوب مانجو، قريبا، ثقة فى الله نجاح"، وتقول بعض كلمات الأغنية التى طرح جزء منها: "طب أنت لو قابلت صاحب جدع.. تبقى زيه مهما كانت فيك البدع".

وظهر رمضان أمس، داخل أحد المطاعم في منطقة إمبابة، والتي تعد الزيارة الثانية له خلال أيام، ونشر مقطع فيديو له من زيارته وهو يأكل الملوخية والحواوشي وسط عدد كبير من جمهوره.

من جانب آخر، أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامي مجدي حلمي، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان، بتعويض موكله عن الأضرار التى لحقت به، مطالبا بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة، لجلسة الأربعاء 4 مارس لحضور محمد رمضان أو من يمثله قانونا.