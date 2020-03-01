شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة فيديو محمد رمضان وباسم سمرة وحكاية روبى مع منى زكى فى "مع صحصاح" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم برنامج "مع صحصاح" فى حلقة اليوم الأحد، العديد من الأخبار الفنية التى يقدمها بشكل ساخر، حيث يكشف ولأول مرة بالتفاصيل حقيقة الفيديو المنتشر لمحمد رمضان وباسم سمرة فى فرح شعبى، وما الذى دار بينهما.
وتكشف الحلقة أيضا العديد من الأخبار، منها لماذا تراجع المطرب رامى صبرى عن تخليه عن تشجيع الزمالك، وتفاصيل حكاية منى زكى مع روبى، ولماذا طلب الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر 25 مليون جنيه من الفنان محمدرمضان.
برنامج "مع صحصاح"، إعداد وتقديم عمرو صحصاح، تصوير حسام عاطف، مونتاج نانيس هيكل، إخراج وإشراف عام شادى أبو الحسن.
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