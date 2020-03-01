شكرا لقرائتكم خبر عن معركة بين سيرين عبد النور ومتابعة على تويتر.. والسبب نادين نسيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت سيرين عبد النور في مشادة كلامية مع إحدى المتابعات لها عبر تويتر، بعدما اتهمتها بأنها لا تحب الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم.

وقالت المدونة: "بتعرفي أنو أسلوبك صار مفضوح وأي حدا بيسب نادين بحسابو بتصيري تحبيه وتدعميه وتعمليلو كوت تويت. الكل شايفك، صرتي تحبي عمر عشان بيسب نادين بحسابه، نادين عقدتك النفسية يا منافقة، عنجد بتخجلي وبتقرفي وإنسانة مريضة بشي اسمه نادين نجيم الله يشفيكي. الله يعين نادين شو بدها تتحمل لتتحمل".



سيرين عبد النور

لترد عليها سيرين عبد النور: "الله يعين نادين على وحدة متلك قليلة أدب ومخيلتها واسعة انتو ناس بدكن ترباية ما حداً غيركن بشوه صورة نادين بين زملاءها ما تركين حداً من شركن ومحبتي مجانية مش عن مصلحة بعد ناقص تحللو محبتي كمان روحو عيشو حياتكن حاج بقى ناطريني على كل تويت وكل مقبلة لتحللوها ضد نادين".

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واحتفلت الفنانة نادين نسيب نجيم، بعيد ميلادها، وذلك بالرقص مع نجلها، ونشرت فيديو يجمعهما خلال احتفالها بعيد ميلادها، الذى يوافق 7 فبراير، ونشرت نادين فيديو لها ترقص فيما يرقص معها نجلها، ويبدو أنه يحاول الإمساك بها لمنعها من الرقص في مرات أخرى، وعلقت:" ما قدرت ما نزل هل فيديو الحلو انا و عم برقص مع ابني على غنيتي المفضلة من سهرة عيد ميلادي".

وفى سياق آخر تتعاون الفنانة شيرين عبد الوهاب مع الفنانة نادين نسيب نجيم مجددا وتعود هذا العام لغناء تتر مسلسل "عشرين عشرين" بطولة نادين نجيم بعد أن غنت العام الماضى "يا بتفكر يا بتحس" تتر مسلسل "خمسة ونص".

مسلسل "عشرين عشرين" بطولة نادين نسيب نجيم وقصى خولى وعدد من نجوم الدراما اللبنانية، ومن كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وإخراج فيليب أسمر، و المقررعرضه في موسم رمضان المقبل.

وكتبت نادين نسيب نجيم، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "أحلى شيرين وأطيب قلب ويا رب يكتبلنا نجاح أكبر من السنة الماضية مع الصوت الحنون شيرين".