شكرا لقرائتكم خبر عن من هو الشخص المجهول فى نظارة ياسمين صبرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص النجمة ياسمين صبرى دائما بمشاركة جمهورها و متابعيها بصور من حياتها الشخصية ورحلاتها وأثناء ممارسة الرياضة، ومن جلسات التصوير التي تخضع لها وكواليس أعمالها الفنية، حيث تعد ياسمين صبرى من الفنانات التي تتفاعل بكثرة على السوشيال ميديا، ودائما متواجدة بفيديوهات وصور على حسابها على إنستجرام.

ونشرت ياسمين صبرى أمس السبت صورة جديدة لها وهي تستمع بإجازتها في إحدى الدول الأوروبية، والتقطت الصورة على طريقة السيلفى إلا أن الصورة لن تمر مرور الكرام على متابعيها الذين دققوا فيها جيدا، ووجدوا أن النظارة التى ارتدتها ياسمين عكست وجود شخص ما يجلس معاها، لتبدأ التساؤلات حول هوية هذا الشخص، وربط البعض أنه فتى أحلامها التى تحدثت عنه عند ظهورها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، وربط البعض الآخر أنها تعيش قصة حب وسوف تعلن عنها في الوقت المناسب، وتساءل متابعوها من هو الشخص المجهول في حياة ياسمين صبرى؟





نظارة ياسمين صبرى

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ياسمين صبرى

وقد تحدثت النجمة ياسمين صبرى عن مواصفات فتى أحلامها الذي تتمنى الزواج منه، مع إسعاد يونس حيث تتمنى الزواج من رجل "طويل ومن غير شنب ومن غير كرش ورياضي"، كما تمنت أن ترتبط بشخص قمحي اللون وعينه سوداء وشعره ناعم، على أن يكون له لحية خفيفة ويجب أن يكون "حساس"، وأن يكون شخص يتكلم كثيرا "كلامه حلو ويتكلم واسمع منه واتعلم منه ويحمل شهادة عالية".

وتخوض النجمة ياسمين صبرى البطولة المطلقة الثانية فى الدراما التليفزيونية بعد "حكايتى" العام الماضى بمسلسل "فرصة تانية" بطولة دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى.

مسلسل "حكايتى" بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، عمرو صحصاح، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.