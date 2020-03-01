شكرا لقرائتكم خبر عن أفريل لافين تلغى جولتها الآسيوية فى أبريل المقبل بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت المغنية أفريل لافين، فنانة البوب ​​العالمية، تأجيل جولتها الآسيوية، بسبب انتشار فيروس كورونا في آسيا، وحول العالم، حيث أعلنت لافين عبر حسابها على إنستجرام أن جولتها في الفترة من 23 أبريل إلى 24 مايو تم تأجيلها، مما يعنى أن العروض المختلفة فى الصين واليابان ومانيلا وتايوان وهونج كونج، لن تقام.

وقالت لافين: "أشعر بالحزن الشديد لتأجيل هذه الجولة، بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا، لقد عملت فرقتى وأفراد طاقمى بجد للتحضير لهذه الجولة ولكننا أصيبنا بالشلل التام".



أفريل لافين

ورغم الجولة المؤجلة أعطت لافين معجبيها شيئًا يتطلعون إليه، قائلة إنهم قد يعلنون عن موعد إعادة جدولة العروض. وتابعت: "أرجو من الجميع الاهتمام بأنفسكم والحفاظ على صحتكم.. أنتم فى أفكاري وصلواتي ونأمل أن نعلن عن العروض المجدولة قريبًا".

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كان من المفترض أن يقام حفل موسيقى الروك الكندية في مانيلا في استاد أرانيتا فى 20 مايو، وهو الحفل الذى كان من المقترض أن يكون حفلها الثاني في مانيلا بعد جولتها عام 2014.

وبعيدا عن لافين، هناك فنانين آخرين مثل فرقة البانك روك جرين داى التي ألغت جولتهم الآسيوية بسبب فيروس كورونها، والتى أصابت الآلاف فى هذا الجزء من العالم.

قبل هذه الإجراءات تم إلغاء أو إعادة جدولة العديد من الأفعال والفعاليات العامة بسبب المرض، مثل أحداث توقيع الكتب من قبل المؤلف المشهور ميتش ألبوم.

واعتبارا من اليوم الأحد تم إصابة أكثر من 85 ألف شخص بفيروس كورونا، وقد توفي ما لا يقل عن 2900 شخص بسببه، مع تركيز كبير للعدوى والوفيات القادمة من الصين ، مكان الإصابة بالفيروس.